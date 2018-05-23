Samanyolu Haber /Gündem / KKTC Türk lirasını bırakabilir /23 Mayıs 2018 08:21

KKTC Türk lirasını bırakabilir

KKTC Başbakanı Erhürman'dan, KKTC'de Türk lirasının kullanımının durdurulacağına dair sinyal geldi.KKTC’den Türk Lirası çıkışı KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Türkiye ile farklı bir para birimine geçiş konusunun konuşulduğunu belirtti.

SHABER3.COM

Sözcü'nün haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yayın yapan Yenidüzen’in aktardığına göre KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Türk Lirası’ndan farklı bir para birimine geçiş konusunun Türkiye ile görüşüldüğünü söyledi. Erhürman konuyla ilgili şöyle konuştu: “Müdahalede güçlük çektiğimiz sıkıntılar var. Türk Lirası’nın değer kaybı, dövizin yükselmesi ve petrol fiyatlarının artmasıyla karşı karşıyayız. Bizim bunlara etki etmemiz mümkün değildir. Bu konuda koordine bakanlık olarak sürekli toplantılar düzenliyoruz. 

Radikal sayılabilecek adımlar gündeme gelebilir. Vahim sonuçlar doğurması kabul edilemez. Türkiye ile de görüşmelerimiz sürüyor. Bu durum KKTC ekonomisine doğrudan etki yapıyor.”Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu konuda da TC ile yakın işbirliği içindeyiz. TL meselesi ekonomiye çok ciddi etki ediyor. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'la çok ciddi görüşüyoruz ve TL kullanmamız nedeniyle TC'nin çok daha ciddi bir katkı koyması ve bunun yapısal hale gelmesi konusunda çalışıyoruz.”“1-1.5 ay içinde Türkiye'deki seçim nedeniyle mesafe kat etmemiz mümkün değil ama çözüm çalışmalarımızı başlattık” diyen Erhüman, “Çeşitli öneriler var. Farklı para birimine geçme, kurları sabitleme gibi radikal öneriler de masada. Bunları ‘yapacağız' anlamında söylemiyorum. ‘Haydi bugün karar verdim de yapayım' değil. Biz TL'nin değer kaybı karşısında hiç elimizde olmayan sebeplerle birtakım sıkıntılar yaşıyorsak, bunları TC ile çok daha açık konuşmak durumundayız ve konuşmaya da başladık” ifadelerini kullandı. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KKTC Türk lirasını bırakabilir Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:08:38