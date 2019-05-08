Samanyolu Haber /Dünya / KKTC Maliye Bakanı istifa etti /08 Mayıs 2019 19:35

KKTC Maliye Bakanı istifa etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Denktaş ayrıca, hükümetin önünü açmak üzere aldığı bu kararla birlikte sadece bakanlık görevinden istifa ettiğini, hükümete Meclis'te destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

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Denktaş yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir saat önce Başbakana yazılı olarak Maliye Bakanlığından istifa ettiğimi gerekçelerimle iletmiş bulunuyorum. Herhangi bir basın organına bu konuda bir açıklama yapmış değilim Gerekli açıklamayı bir süre sonra yapacağım Hükümete desteğim, hükümet devam ettiği sürece var olacaktır” ifadelerini kullandı.

Serdar Denktaş'ın Bakanlık yetkisiyle, devlet arazilerini oğlunun ortağı olduğu Rauf Denktaş Üniversitesi'ne ihalesiz olarak kiraladığı iddiasına başta hükümet ortağı Halkın Partisi ve muhalefet bu duruma tepki göstermişti. 
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