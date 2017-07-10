Samanyolu Haber /Gündem / KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay gözaltında /10 Temmuz 2017 12:23

KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay gözaltında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din işleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay Diyarbakır' da gözaltına alındı. Atalay'ın Mersin'e gönderildiği öğrenildi.

SHABER3.COM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, İlahiyat Fakültesi'ndeki arkadaşlarını ziyaret etmek üzere geldiği Diyarbakır'da,  gözaltına alınıp Mersin'e götürüldü. 

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki arkadaşlarını ziyaret etmek üzere Diyarbakır'a gelen KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Akademisyenlere karşı yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.. 

Diyarbakır'da bir arkadaşının evindeyken gözaltına alınan Atalay'ın 3 gün Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulandıktan sonra, bugün sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Mersin'e götürüldüğü bildirildi.
<< Önceki Haber KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay gözaltında Sonraki Haber >>

Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır

Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

CNN bu kez Trump'ı övdü

CNN bu kez Trump'ı övdü

Venezuela'da sokaklar sakinleşmiyor

Venezuela'da sokaklar sakinleşmiyor

Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

''Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz”

''Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz”

Sarıklıdan fetva: Cemaat'in mallarını tepe tepe kullanın

Sarıklıdan fetva: Cemaat'in mallarını tepe tepe kullanın

ODTÜ'de güvenlik görevlisi Baykal'ın oğluna kafa attı

ODTÜ'de güvenlik görevlisi Baykal'ın oğluna kafa attı

Aktrol paylaştı, sosyal medya dalga geçti

Aktrol paylaştı, sosyal medya dalga geçti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:46:41