KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay gözaltında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, İlahiyat Fakültesi'ndeki arkadaşlarını ziyaret etmek üzere geldiği Diyarbakır'da, gözaltına alınıp Mersin'e götürüldü.
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki arkadaşlarını ziyaret etmek üzere Diyarbakır'a gelen KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Akademisyenlere karşı yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi..
Diyarbakır'da bir arkadaşının evindeyken gözaltına alınan Atalay'ın 3 gün Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulandıktan sonra, bugün sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Mersin'e götürüldüğü bildirildi.