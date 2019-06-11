Samanyolu Haber /Ekonomi / Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yeni Türkiye açıklaması /11 Haziran 2019 22:46

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yeni Türkiye açıklaması

Fitch Ratings Direktörü Paul Gamble Türkiye değerlendirmesinde, "Türk ekonomisinde negatif büyüme bekliyoruz. 2020-21'e kadar büyümenin trend seviyesine geri dönmesini beklemiyoruz. Seçimlerden sonra hükümetin ekonomik programının uygulamaya konmasını izleyeceğiz." dedi.

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Fitch Ratings Direktörü Paul Gamble Türkiye değerlendirmesinde, "Türk ekonomisinde negatif büyüme bekliyoruz. 2020-21'e kadar büyümenin trend seviyesine geri dönmesini beklemiyoruz. Seçimlerden sonra hükümetin ekonomik programının uygulamaya konmasını izleyeceğiz." dedi.

Foreks Haber'in aktardığına göre, Gamble, "Cari işlemler açığında daralmanın TCMB'nin döviz rezervlerine artış yönünde yansıması yok. Türk ekonomisinin 2019'da yüzde 1.1 daralmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini yakındanb takip ettiklerini dile getiren Gamble, "2010'den bu yana ilk kez kamu bütçe açığının GSYH'ya oranının yüzde 3'ü aşmasını bekliyoruz. Türk bankalarının kredi görünümleri negatif bu kredi profillerine yönelik riskleri, faaliyet ortamındaki zorlukları yansıtıyor." dedi.

Merkez Bankası'nın brüt ve net rezervleri arasında fark bir problem olmadığını ifade eden Gamble, "Eğer TCMB rezervleri kurlara müdahale için kullanır ise bir problem olur. diye konuştu. Gamble, 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından uzun bir seçimsiz döneme girileceğini hatırlattı ve seçimlerden sonra hükümetin ekonomik programının uygulamaya konmasını izleyeceklerini söyledi.

Gamble, "ABD'nin S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yatırım uygulaması konusunda net bir risk var" ifadesini kullandı.
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