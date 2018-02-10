Kızılay kanları yurtdışına mı satıyor?

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in Mecliste gündeme getirdiği “Kızılay’ın topladığı kanları ihraç ettiği” iddiaları tartışmaya yol açtı. İddialar üzerine Kızılay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay’ın yürütmekte olduğu gönüllü bağış çalışmalarıyla ilgili bilgilerin tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi, CHP Milletvekili Haluk Pekşen’den ise yanıt geldi. Pekşen, Kızılay başkanının halka yalan söylediğini savundu.







KIZILAY: İDDİALAR GERÇEK DIŞI





Kızılay’dan bağış kanlarının satıldığı iddiaları ile ilgili yapılan açıklamada, “Kızılay’ın topladığı kanların bir kısmının yurt dışına satıldığı iddiaları yalan ve iftiranın en büyüğüdür” denildi. Kızılay’ın ülke kan ihtiyacının yaklaşık yüzde 85’lik bir bölümünü tamamen gönüllülerden aldığı kan ile karşıladığı belirtilen açıklamada, 1 ünite kan ya da kan bileşeninin ne yurt içinde bir şirkete ne de yurt dışına satılmadığı, satılmasının da söz konusu olmadığı vurgulandı. Açıklamada, bu yönde bir belgesi var ise Pekşen’in kamuoyu ile paylaşması, aksi halde Kızılay tarafından tüm yasal hakların kullanılacağı bildirildi.





‘İLAÇLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK’





Açıklamada, Pekşen’in kanser ilaçlarına ilişkin sözlerine ilişkin ise Türkiye’nin kan ilaçları ithal ettiği ve hükümetin bunun önüne geçebilmek için çalışma başlattığı belirtildi. Türkiye’nin kanser ilaçlarının bir kısmını ithal etmez bir hale gelebilmesi için çalışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada, “Kızılay’ın bu yönde çalışma başlattığı ve Sağlık Bakanlığının bunu engellediği iddiası da bu çerçevede tam bir iftiradır” denildi.





‘TROMBOSİT, PLAZMA VE ERİTROSİTLER NEREDE?’





Pekşen’den Kızılay’ın açıklamasına jet yanıt geldi. Kızılay başkanının halkın gözünün içine baka baka yalan söyleyerek haddini aştığını ifade eden Pekşen, “Kızılay başkanı diğer yandan üzerine elzem olmayan işlere bulaşarak gerçekleri gizlemeye kalkmıştır. Hazır konu açılmış ve kendisi de halk gerçeği öğrenmesin diye işin içerisine girmişken soralım. Kızılay’ın SGK kurumundan herhangi bir alacağı var mıdır? Kızılay’ın SGK kurumundan alacağının nedeni nedir? Hazır konu açılmışken soralım: Kızılay Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları ve danışmanların maaşları ne kadardır?” dedi. Bağışçılardan toplanan kandan elde edilen trombosit, plazma ve eritrositlerin nerede olduğunu soran Pekşen, “Kızılay başkanı benden özür dilemez ise, onun yalancı ve iftiracı olduğunu mahkeme ilanına bağlayıp tüm dünyaya ifşa edeceğim” dedi.





KIZILAY KAN SATIYOR İDDİASI





Bir dönem Kızılay hukuk müşavirliğinde de görev yapmış olan CHP’li Haluk Pekşen, insan kanından üretilen ve kanser hastalıkları tedavisinde kullanılmak üzere yurt dışından ithal edilen ilaçlar için her yıl ortalama 3 milyar dolar para ödendiğini söyledi. Pekşen, “Kızılay topladığı kanı, Plazma, Eritrosit, Trombosit olarak ayrıştırarak kullanıma sunmakta ve maalesef Türkiye’de kanser ve diyaliz ilaçları üretimi olmadığı için kullanım fazlası kan ürünleri haraç mezat yurt dışındaki tekellere satılmakta ve oradan ilaç olarak milyarlarca dolar ödenerek ithal edilmektedir” demişti.

Evrensel