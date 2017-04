Kitlesel kırım mağdurları işkenceyi New York Tımes'a anlattılar

NYT cadı avı mağdurlarına mikrofon uzattı





The New York Times, Erdoğan’ın Hizmet hareketi mensuplarına delilsiz darbe suçlamasıyla birlikte yaptığı işkence, takip, kovuşturma, tutuklama, toplumdan dışlama gibi insanlık dışı eylemlerini sayfalarına taşıdı.













Patrick Kingsley imzalı haberin sunuş bölümünde şu ifadeler yer aldı.





“Gülen hareketi mensupları ısrarla 15 Temmuz darbesinin arkasında kendilerinin olmadığını söylüyor ancak Erdoğan bir gölge gibi onları takip etmeye devam ediyor. Hizmet hareketi mensupları, can ve mallarından endişe ediyor. Eş zamanlı olarak Erdoğan kendisini Türk devletinin yerine koyarak daha fazla otoriterlik arayışında. Bu, OHAL ilanının beşinci ve son bölümü, muhabirimiz bize sahnenin arkasında kriz yaşayan bir milleti gösteriyor.”





“EN UFAK İLİŞKİ ŞÜPHESİ TUTUKLANMA SEBEBİ”







The New York Times muhabiri, Türkiye’de yaşayan Hizmet hareketi mensubu iki kişiyle buluşmasını şöyle anlatıyor:





“M.E. ve E.K. Ege kıyısında yaşayan iki adamla buluşmam oldukça zor oldu. Bana önce sessiz bir sokağın köşesinde beklememi söylediler. Sonra uzun boylu, siyah gözlüklü bir arkadaşlarını beni kamufle etmesi için gönderdiler. İki kez yanımdan geçti, ancak üçüncüsünde bana doğru yaklaştı.”





Kingsley, bu iki adamın bu tedbir için sağlam bir gerekçeleri olduğunu söylüyor: M.E. ve E.K Erdoğan’ın nefret ettiği “düşmanı” Gülen hareketi mensubu.





“Hükümet hareketin mensuplarından on binlercesini yaz ayında gerçekleşen başarısız darbe girişimini yürütmekle suçlayarak takip etti, hapse attı. Hareketle en ufak bir ilişki şüphesi bile tutuklanma ve taciz edilmek için yeterli sebep.”

Hükümet Gülen hareketini Türk bürokrasisine ve yurt dışındaki devletle sızmaya çalışan bir örgüt olarak tanımladığını hatırlattıktan sonra Gülen hareketinin kendisini “Resmi bir hiyerarşisi olmayan, barış ve diyalog için çalışan, eğitimle ilgilenen bir hareket” olarak tanımladığını belirtiyor.





“M.E. ve E.K.’ye hareketteki görevlerini sorduğumda 34 yaşındaki M.E. Gülen grubuna ait yurtta bekçi olduğunu, 30 yaşındaki E.K. ise darbeden önce Gülenist bir okulda Fen öğretmenliği yaptığını söyledi.





Erdoğan Gülenistleri toplumdan tamamen uzaklaştırmaya çalışıyor, geçen yazdan bu yana 130 bin insan tasfiye edildi. Bu iki adam da her an tutuklanmayı bekliyor. ‘Kendi memleketimde mülteciyim’ diyen M.E. ‘ Suriyeliler bile bizden daha rahat’ diye de ekliyor. E.K.nin her an kapının çalınma ihtimaline karşılık hazırda tuttuğu bir çantası var.”













İŞKENCEYİ TEK TEK ANLATTI







Muhabir izlenimlerini şöyle sürdürdü:





“M.E. daha önce gözaltına alınmış. Ekim ayında polis merkezine götürüldüğünü, gece boyunca dövüldüğünü, nefessiz bırakıldığını, cinsel tacize uğradığını anlatıyor. İşkencecileri kendisine iki seçenek sunmuş: İş arkadaşlarının ismini ver, darbeyi kabullen veya daha fazla işkence göreceksin.





M.E. harekette önemli bir görevi olmadığını söylüyor. Ama işkencecileri onun kilit isim olduğuna inanmış. Ondan çalışma arkadaşlarının isimlerini vermelerini, hareketin yerel olarak hiyerarşisini anlatmasını istemiş.

“Yarı baygın” şekilde boyun eğdiğini anlattı ME ve ekledi: Tek düşünceniz bir an önce oradan kurtulmak. “Bunu yaptın mı, bu oldu mu” diye soruyorlar ve siz de oradan kendinizi kurtarmak için evet diyorsunuz.













Konuşma sonunda Hizmet Hareketi mensuplarının darbeyle ilgili önceden uyarılmadığına dair bir izlenim edindiğini not ediyor The New York Times muhabiri. Hatta E.K.’nin 17 Temmuz’da düğün tarihi aldığını, “Bu delil yetmez mi” dediğini aktarıyor ve bir hafta sonra okulunun kapatıldığını ve kendisinin de kovulduğunu belirtiyor: “Eğer darbe olacağını bilseydim, evliliğimi bu tarihte planlamazdım.”





E.K., düğün gününün mahvolduğunu, katılımcılar tutuklanmaktan korkarak gelmediğini anlatıyor. O gün bugündür öğretmenlik yapması hatta bir fabrikada çalışması bile yasaklanmış. Eski arkadaşları onunla konuşmuyormuş: Beni tanımıyormuş gibi davranıyorlar. Hepsi sırtını döndü.