Samanyolu Haber /Gündem / Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı /10 Temmuz 2018 20:57

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Gazeteci Ekrem Dumanlı You Tube kanalında yeni yayınladığı videoda bazı kitapları anlattı...

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Gazeteci Ekrem Dumanlı geçtiğimiz hafta yayınladığı Kitap tanıtımının ikinci bölümünü yayınladı... Dünyada son çıkan kitaplardan bazılarını anlatan Dumanlı tavsiyelerde bulundu... 
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Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

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