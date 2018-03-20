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20 Mart 2018 00:38
Kitaplar Ne Diyor?
Ekrem Dumanlı You Tube kanalında yeni bir video yayınlandı...
SHABER3.COM
Gazeteci Yazar Ekrem Dumanlı You Tube kanalından yeni bir video yayınladı... Yeni yayınlanan kitapları tanıtan 'Mürekkebi kurumadan ' videolarının ikincisini yayınlayan Dumanlı bazı kitaplar hakkında bilgi verdi
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