Samanyolu Haber /Gündem / Kitaplar Ne Diyor? /20 Mart 2018 00:38

Kitaplar Ne Diyor?

Ekrem Dumanlı You Tube kanalında yeni bir video yayınlandı...

SHABER3.COM

Gazeteci Yazar Ekrem Dumanlı You Tube kanalından yeni bir video yayınladı... Yeni yayınlanan kitapları tanıtan  'Mürekkebi kurumadan ' videolarının ikincisini yayınlayan Dumanlı bazı kitaplar hakkında bilgi verdi 


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