Samanyolu Haber /Gündem / 'Kitap yok ama ilgilenirseniz yazarı da burada, cezaevinde' /16 Temmuz 2017 15:27

'Kitap yok ama ilgilenirseniz yazarı da burada, cezaevinde'

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, New York Times için yazdığı yazıda, "Tutukluların haftada 10 kitap hakları var ama verilmiyor. Kitap yok ama ilgilenirseniz yazarı burada’ dendiğini duydum” dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, New York Times için kaleme aldığı ve cezaevlerindeki koşulları aktardığı yazısında, “Türkiye cezaevlerinde o kadar çok gazeteci, yazar ve uzman kişi var ki, dolandırıcılık, tecavüz, hırsızlık, yağma ve haraç kesmekten hüküm giymiş 38 bin kişi ceza süreleri dolmadan onlara yer açmak için serbest bırakıldı” dedi.

Yazısında, tutuklulara haftada 10 kitap izni verilmesine rağmen bazen ayda sadece bir kitaba erişim hakkı tanındığını belirten Pavey, “Tutukluların mektup yazmasına izin verilmiyor. Bahçeye birlikte çıkmalarına bile izin verilmiyor. Haftada 10 kitap hakları var ama ayda bir kitap alıyorlar. Bir tutukluya, ‘Kitap yok ama ilgilenirseniz yazarı burada’ dendiğini duydum” ifadelerini kullandı.

Cezaevi ziyaretlerine 2011’de beş siyasi mahkumla başladığını aktaran Pavey, “Türkiye cezaevlerinde o kadar çok gazeteci, yazar ve uzman kişi var ki, dolandırıcılık, tecavüz, hırsızlık, yağma ve haraç kesmekten hüküm giymiş 38 bin kişi ceza süreleri dolmadan onlara yer açmak için serbest bırakıldı” ifadelerini kullandı.

Şafak Pavey, kendisine yanında sadece bir defter ve kalem götürme izni verildiğini belirterek, “Tutukluların benim defterime yazmasına veya yazılı not paylaşmasına izin verilmiyor. Sevdiklerine ve avukatlarına söylemek istediklerini ben not alıyorum” dedi.
Kronos
 
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