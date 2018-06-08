Kitap yakmak isteyen ev hanımını gözaltına aldılar....

Antalya’da polis teknik ve fiziki takibe aldığı bir ev kadınını cemaate ait yayınları yakmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Antalya Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldığı ev kadını R.Y’nin, ikametine yakın bir bölgede bazı yayınları yaktığını fark etti. Yayınların cemaat yayınlarına ait olduğunu tespit eden polis ekipleri, R.Y’yi gözaltına aldı. Ekipler, bir kısmı yanan yayınları da incelenmek üzere emniyete götürdü. R.Y. hakkında daha önce terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle işlem yapıldığı tespit edildi.Türk yargısı tarafından 15 Temmuz sonrasında evinde veya cüzdanında 1 dolar bulunması, Bank Asya müşterisi olma, gazete ve dergi abonesi olma, kitap, risale yahut Fethullah Gülen Hocaefendinin kitabının bulunması, cemaat yayınları bulundurma gibi uyduruk bahanelerle, anayasal haklarla korunmuş özgürlük alanlarını çiğneyerek gözaltı ve tutuklama kararları alınıyor.