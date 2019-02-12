'Kitap ve dergide vergi sıfırlandı' müjdesi yalan çıktı: Fiyatlara yansımayacak

Cumhuriyet Gazetesi'nden Ayça Han'ın haberine göre Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) temel atma töreninde “Kitap, dergi ve gazetede Katma Değer Vergisi’nin (KDV) alınmayacağını” söyleyen Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının doğru olmadığı belirtildi:





Yayıncıların bazıları, KDV değişikliğinin okuru mutlu etmeyeceğini söylerken; bazıları da daha geniş bir KDV muafiyeti gelecekse olumlu sonuçlanabileceği görüşünde.





'DOĞRU DEĞİL'





Kitap ve dergide KDV’nin sıfırlandığı bilgisinin doğru olmadığını, uygulamanın sadece yayıncıya KDV istisnası sağladığını belirten Can Yayınları’nın sahibi Can Öz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bomboş, hiçbir işe yaramayan bir uygulama bu. Uygulamaya göre, yayıncı elindeki kitabı KDV’siz fiyatla kitapçıya veriyor, ama kitapçı okura KDV ekleyerek satıyor. Sonuçta kitabın raf fiyatında bir değişiklik olmuyor. Yayıncıya KDV iadesi alana kadar bir minik finans avantajı sağlıyor. O kadar. Üstelik yayıncı kitabı KDV’siz sattığı, kitapçı ise üzerine tekrar KDV ekleyerek sattığı için dağıtım sistemi allak bullak olmuş durumda. Herkesin aklı karmakarışık. Okurun KDV’siz kitap alması ancak yayıncıdan direkt kitap alırsa mümkün. Öğrendiğimize göre buna da çare bulunmuş. Yakında gelecek bir uygulamada 100 TL altındaki satışlar yine KDV’li olacak. Dolayısıyla okura yansıyacak bir indirim imkânsız hale geliyor. Ne yapılıyor, neden yapılıyor anlamak mümkün değil. Sadece yayıncıya KDV istisnası gibi saçma sapan bir uygulama yerine, kitap ve dergide KDV’nin tamamen kaldırılması ancak bu durumu çözer. Aksi halde bürokratik bir kaos yaratılmış ve okur da aldatılmış oluyor ve bunun kimseye bir faydası yok.”







‘Tam bir kaos’





Doğan Kitap’tan Cem Erciyes ise KDV’nin sadece yayıncılar için sıfırlanıp; dağıtımcı, kitapçı, kâğıtçı, matbaa gibi diğer adımlarda farklı KDV oranlarının geçerliliğini koruyor olmasının kaosla sonuçlandığını vurguladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:





“Vergi indiriminin kitap fiyatlarına ve dolayısıyla ülkede kitap okuma oranına olumlu katkı yapacağı muhakkak. Bu nedenle zaten yayıncılar yıllardır kitapta KDV’nin kaldırılmasını talep ederdi. Nitekim geçen ay bu gerçekleşti. Ne var ki, sadece yayıncılar için KDV’nin sıfırlanması, dağıtımcı, kitapçı, kâğıtçı, matbaa gibi diğer adımlarda farklı KDV oranlarının geçerliliğini koruyor olması, tam bir kaosla neticelendi. Bugün itibarıyla yayıncıların çoğu ne yapacağını, ne olacağını bilmiyor. Köklü bir maliye geçmişi olan bir ülkede böyle bir karmaşaya nasıl sebebiyet verildiğini de anlamak zor. Mevcut haliyle bu uygulamanın kitap fiyatlarında belirgin bir indirimle neticelenmesi pek mümkün değil. Yani kitap okurunu çok da mutlu edecek bir durum ne yazık ki yok. Ancak hafta sonu Cumhurbaşkanı’nın çıkışı, işin gidişatını değiştirdi. Yayın dünyamız bu çıkışı, daha geniş bir KDV muafiyetinin geleceği, bu anlamda karışıklığın giderileceği yönünde yorumladı. Yorumlar doğruysa, yasa en kısa zamanda çıkar. Böylece kitapların, en az yüzde sekiz oranında indirimle okura ulaşması mümkün olabilir. Bunu da olumlu karşılamak gerek. Çünkü döviz ve enflasyon baskısı altında fiyatları artan, okuyucusu azalan kitaba bu, küçük de olsa mutlaka bir doping etkisi yapar.”



