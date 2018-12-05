Samanyolu Haber /Gündem / Kışlara siyaset girmiş... Milli Savunma Bakanlığı soruşturma başlatmış... /05 Aralık 2018 10:08

Kışlara siyaset girmiş... Milli Savunma Bakanlığı soruşturma başlatmış...

Kıdemli bir askerin koğuşta acemi erlere yürüyüş yaptırarak MHP Şanlıurfa Siverek belediye başkanı adayı Fatih Bucak'a selam gönderdiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Milli Savunma Bakanlığı da söz konusu görüntüler için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Askeriyede skandal görüntüler:



Açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan ve bir asker koğuşunda çekildiği anlaşılan videodaki olayın Mart 2018’de Kars’ta bulunan bir birliğimizde meydana geldiği tespit edilmiş olup, sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayı'nda çekildiği öne sürülen görüntülerde kıdemli bir asker, koğuştaki acemi erlere yürüyüş eğitimi verirken görülüyordu. Hizalı yürüyüş ve sayma çalışması yaptıran asker, daha sonra erlere emir vererek Bucak'a selam gönderiyordu.

Daha önce AKP'den Şanlıurfa milletvekili aday adayı olan Bucak Aşireti'nin önde gelen isimlerinden Fatih Mehmet Bucak, MHP tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye başkan adayı yapılmıştı.

Adaylığıyla ilgili yerel bir televizyon kanalına konuşan Bucak, "Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar. Biz seçime değil ölmeye geliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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