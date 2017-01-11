Kişisel bakım ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisi

Bakanlar Kurulu parfüm, şampuan, saç spreyi, diş macunu, traş kremi, deodorant gibi kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ithalatında yüzde 25 ek gümrük vergisi alınmasını kararlaştırdı.
Ek gümrük vergisi kapsamına giren bazı ürünler ve Gümrük Tarife Pozisyonu şöyle:
3303.00-Parfüm, 3304.10-ruj, 3304.20-göz makyajı müstahzarları, 3304.30-manikür pedikür müstahzarları, 3304.91 pudra, 3305.10 şampuan, 3305.30-saç spreyi, 3306.10-diş macunu, 3306.20-diş ipi, 3307.20-deodorant, 3401.11-tuvalet için, 3405.10 ayakkabı cilası, 3405.20-mobilya cilası, 3405.30-otomobil karoser cilası.