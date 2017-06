Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

Körfez ülkeleriyle kriz yaşayan Katar'a Türkiye'nin yaptığı yardımın miktarı belli oldu.





TİM Genel Kurulu'na katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar'a 71 uçakla 5 bin ton gıda gönderildiğini söyledi.





Zeybekci, Katar'a yapılan yardımlarla ilgili şu bilgileri verdi:





"Bizim geleneğimizde övünmeyi pek beceremeyiz, ama yeri geldiğinde hakkı da teslim etmek lazım. Katar krizi başladığında, henüz Katarlı kardeşlerimiz dahi işin vahametini fark etmeden, birisi her şeyi düşünmüş, yaklaşan krizi her boyutuyla fark etmişti. Milletimizin çok özel bir refleksi vardır. Bu tür durumlarda kim haklı-kim haksız bakmadan, derhal zayıf olanın yanında yer alır. Engin ferasetiyle ve her şeyi öngören uzakta değildi, yakınımızdaydı, evet kendisi, Türkiye’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır.





Derhal talimatlarını verdi, sakin ve sessizce zat-ı alilerinin liderliğinde Katarlı kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Yüksek müsaadeleriyle kamuoyu ile ilk defa paylaşıyoruz. Şu ana kadar 71 uçak ile yaklaşık olarak 5 bin ton gıda maddesi Katar’a ulaştırıldı. Katarlı kardeşlerimizin acil bir şekilde temel ihtiyaçlarını giderdik. Bu hafta sonu gemi sevkiyatımız da başlıyor. Tırlarımız ise yolda. Herkes şunu bilsin ki; Türkiye olarak, her kim ki muhtaç veya mağdurdur, yüzünü bize çevirmiştir, bu aziz millet sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir şeye bakmadan orada olur. Ve bundan sonra da olacak. Çünkü biz, Yunus’un yolundan gitmeye çalışıyoruz. Ve onun güzel diliyle diyoruz ki 'Biz gelmedik davi için, Bizim işimiz sevi için, dostun evi gönüllerdir, biz gönüller yapmaya geldik…'