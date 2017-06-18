Samanyolu Haber /Gündem / Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım /18 Haziran 2017 18:53

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar'a 71 uçakla 5 bin ton gıda gönderildiğini açıkladı.

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

Körfez ülkeleriyle kriz yaşayan Katar'a Türkiye'nin yaptığı yardımın miktarı belli oldu. 

TİM Genel Kurulu'na katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar'a 71 uçakla 5 bin ton gıda gönderildiğini söyledi.

Zeybekci, Katar'a yapılan yardımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bizim geleneğimizde övünmeyi pek beceremeyiz, ama yeri geldiğinde hakkı da teslim etmek lazım. Katar krizi başladığında, henüz Katarlı kardeşlerimiz dahi işin vahametini fark etmeden, birisi her şeyi düşünmüş, yaklaşan krizi her boyutuyla fark etmişti. Milletimizin çok özel bir refleksi vardır. Bu tür durumlarda kim haklı-kim haksız bakmadan, derhal zayıf olanın yanında yer alır. Engin ferasetiyle ve her şeyi öngören uzakta değildi, yakınımızdaydı, evet kendisi, Türkiye’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Derhal talimatlarını verdi, sakin ve sessizce zat-ı alilerinin liderliğinde Katarlı kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Yüksek müsaadeleriyle kamuoyu ile ilk defa paylaşıyoruz. Şu ana kadar 71 uçak ile yaklaşık olarak 5 bin ton gıda maddesi Katar’a ulaştırıldı. Katarlı kardeşlerimizin acil bir şekilde temel ihtiyaçlarını giderdik. Bu hafta sonu gemi sevkiyatımız da başlıyor. Tırlarımız ise yolda. Herkes şunu bilsin ki; Türkiye olarak, her kim ki muhtaç veya mağdurdur, yüzünü bize çevirmiştir, bu aziz millet sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir şeye bakmadan orada olur. Ve bundan sonra da olacak. Çünkü biz, Yunus’un yolundan gitmeye çalışıyoruz. Ve onun güzel diliyle diyoruz ki 'Biz gelmedik davi için, Bizim işimiz sevi için, dostun evi gönüllerdir, biz gönüller yapmaya geldik…'
<< Önceki Haber Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu... Sonraki Haber >>

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

THY uçağında skandal darp görüntüsü

THY uçağında skandal darp görüntüsü

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Saray'ın danışmanı S.Arabistanı tehtit etti...

Saray'ın danışmanı S.Arabistanı tehtit etti...

ABD yeni tutuklama listesi yayınladı

ABD yeni tutuklama listesi yayınladı

Manisa'da yine askerler zehirlendi

Manisa'da yine askerler zehirlendi

Canlı yayında Hizmet Hareketi gönüllülerine suikast çağrısı

Canlı yayında Hizmet Hareketi gönüllülerine suikast çağrısı

Kadir Gecesini yakalamak için....

Kadir Gecesini yakalamak için....

İtikâf sünneti ihya edilmeli...

İtikâf sünneti ihya edilmeli...
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:10:16