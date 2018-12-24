Samanyolu Haber /Gündem / Kişi başı ortalama kredi borcu zirvede: 18 bin lira /24 Aralık 2018 11:37

Kişi başı ortalama kredi borcu zirvede: 18 bin lira

Borçlu sayısı geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 393 bin kişi, Eylül 2018’e göre 32 bin kişi arttı. Borç miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.1 artarken, geçen eylül ayına göre yüzde 1.6 düştü.

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Cumhuriyet’te yer alan habere göre bireysel krediler kapsamında, 2017 Ekim ayında 2 milyon 490 bin olan konut kredisi borçlusu bu yılın aynı ayında 2 milyon 497 bin kişiye çıkarken, taşıt kredisi borçlusu 762 binden 643 bine düştü. İhtiyaç ve diğer tür kredi borcu olan kişi sayısı da 23 milyon 82 bin kişiden 24 milyon 423 bine çıktı.

KİŞİ BAŞI BORÇ 17 BİN 988 LİRA 

Ekim ayı itibarıyla kişi başına ortalama bireysel kredi borcu 17 bin 988 lira oldu. Bu rakam geçen yılın aynı ayında 17 bin 596 lira, Ağustos 2018’de 18 bin 502 liraydı.

2017 Ekim ayında kişi başına ortalama 78 bin 686 lira olan konut kredisi borcu, bu yılın aynı ayında 80 bin 518 liraya çıktı. Bu rakam geçen temmuzda 82 bin 201 liraya kadar çıkmıştı.

TAŞIT KREDİSİ BORCU 

2017 yılı Ekim ayında kişi başına ortalama 43 bin 27 lira olan taşıt kredisi borcu, bu yılın aynı ayında 51 bin 314 liraya çıktı. Bu rakam geçen ağustosta 53 bin 789 liraya kadar yükselmişti.

İHTİYAÇ KREDİSİ 

Geçen yılın ekim ayında ortalama 8 bin 692 lira olan ihtiyaç kredisi borcu bu yılın aynı ayında 8 bin 943 liraya çıktı. Geçen ağustostaki rakam ise 9 bin 204 liraydı.

Ayrıca geçen yılın ekim ayına göre bu yılın ekim ayında kişi başına ortalama kredi kartı borç miktarı 3 bin 721 liradan 4 bin 21 liraya yükseldi. Bu rakam geçen eylülde 4 bin 58 liraya kadar çıkmıştı.
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