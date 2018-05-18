Samanyolu Haber /Ekonomi / Kısa vadeli dış borç 122 milyar dolara yükseldi /18 Mayıs 2018 10:43

Kısa vadeli dış borç 122 milyar dolara yükseldi

Kısa vadeli dış borç stoku ilk çeyrekte yüzde 3.6 artışla 122 milyar dolara, bir yıl içinde ödenmesi gereken toplam dış borçlar da 181.8 milyar dolara çıktı.

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Merkez Bankası’nın verilerine göre, bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3.2 artarak 68.9 milyar dolar çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.2 artarak 53 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 3.6 azalarak 16.5 milyar dolara geriledi.

Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 6.0 artarak 20.8 milyar dolara, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1.6 artışla 17.2 milyar dolara çıktı.

Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 101 artarak 14.5 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3.3 artışla 42 milyar dolara çıktı.
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