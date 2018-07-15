Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan belli oldu...





Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenen organizasyonun başpehlivanlık final mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Rakibini yenen Orhan Okulu, 3 yıl aradan sonra tekrar altın kemeri beline taktı.





2005 yılı başpehlivanı Şaban Yılmaz, Serhat Gökmen, Ali Altun, Ünal Karaman, Faruk Akkoyun, Ali Gürbüz’ü, 2015 yılı başpehlivanı Orhan Okulu da Kaan Kaya, Hasan Cengiz, Nedim Gürel, Hüseyin Gümüşalan, Serhat Balcı'yı yenerek finale adını yazdırdı.





Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim güreş öncesi iki pehlivanın yanına giderek başarı diledi.





Başcazgırlar Şükrü Kayabaş ve “Pele” lakaplı Mehmet Turan’ın takdimiyle peşreve çıkan iki tecrübeli isim tribünleri selamladı.





“Peşrev ustası” namıyla anılan Şaban Yılmaz peşrevleriyle tribünlerden büyük destek aldı. “Geri vitesi olmayan pehlivan” diye bilinen Orhan Okulu da yağlı güreş kültürünün üst düzeyde olduğu Antalya’dan gelen yoğun seyircinin desteğiyle karşılaştı.