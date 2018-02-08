Kırklareli Valisi bir kadını kaçırdı, ormanlık alanda darp etti...

52 yaşındaki Vali Çiftçi ile iki yıla yakın süre birlikteliklerinin olduğunu belirten 48 yaşındaki Meltem Ö., şiddet gördüğü gerekçesiyle koruma kararı aldırdı.







Koruma kararı sonrası İçişleri Bakanlığı başmüfettişine ifade veren kadın şunları söyledi: “Orhan Çiftçi ve beraberindeki 4 kişi beni Bursa’da ormanlık bir alana götürerek 2 saate yakın darp etti. Bu kişilerin elinden, Çiftçi’nin zorlamasıyla, ayaklarının altını öperek kurtuldum.”





İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla harekete geçen Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yürüttüğü inceleme dosyasına giren ifade, tutanak ve mahkeme kararlarına göre olaylar şöyle gelişti: “Evli, üç çocuk sahibi olan Çiftçi, 2014’te Mudanya’da kaymakam olarak görev yaparken Meltem Ö. ile ilişki yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi 2016 yılı ortalarına kadar sürdü. Bağcılar Kaymakamı olarak atanan Çiftçi, Ö.’ye, kendisinden ayrılmak istediğini söyledi. Meltem Ö., kabul etmedi.





Ormanlık alana götürdü





Geçen yıl, 8 Mayıs’ta Çiftçi ve Meltem Ö. Bursa ile Mudanya arasında yer alan Bademli’de bir mağazanın önünde buluşmak için anlaştılar. Ancak Çiftçi, yalnız değildi. Çiftçinin arabasına eşlik eden bir araçtan inen bir kişi Meltem Ö.’ye saldırdı. Olay yerindeki kamera kayıtlarında Meltem Ö.’nün, bir kişi tarafından çenesinin altından yumrukla vurularak darp edildiği yansıdı. O sırada Çiftçi de otomobilden çıkarak arbedeyi izledi. Çiftçi ile birlikte gelen kişiler Ö.’yü de otomobile bindirerek Bademli-Bursa arasında bulunan Balat ormanlık alanına doğru yöneldi.





Meltem Ö.’nün zorla araca bindirilip ormana götürülmesine ilişkin görüntüler Bademli’deki bir AVM’nin güvenlik kameralarına da yansıdı.





Meltem Ö. başmüfettişe verdiği ifadesinde cep telefonuna el konulduğunu, yol boyunca darp edildiğini anlattı: “Ormana giderken ben arka koltuktaydım. Yanımda Orhan Çiftçi vardı. Yol boyunca beni darp etti. Ormanlık alanda beni arabaya kilitlediler. Arabaya her binen beni tehdit ediyor ve şiddet uyguluyordu. Kimi saçımı çekiyor, kimi bana vuruyordu.”





‘Yalvarırım beni bırakın’





Ö., kurtulduktan sonra direkt evine gitti. 9 Mayıs sabahı devlet hastanesine giderek darp raporu aldı. Aynı gün Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi. Gasp Büro Amirliği ekipleri yanlarına Ö.’yü de alarak olayın geçtiği bölgelerde inceleme yaptı. Ormanlık alanda taş ustası olarak çalışan olayın tanığı Ç.A. da ifadesinde şunları söyledi: “Şantiyede oturduğum sırada bir kadının bağırma seslerini duydum. Fakat ben kapıyı açıp dışarıya bakmadım. Duyduğum kadarı ile kadın şahıs ‘Yalvarırım beni bırakın. Telefonumu verin’ diye bağırıyordu. Arabaya vurma, yumruklama sesleri geliyordu.”













Ö. hakkındaki koruma kararı ise 15 Kasım’da 6 ay süre ile bir kez daha uzatıldı. Ancak bu karara hem Çiftçi hem Erdal A. itiraz etti. İtiraz sonrası Mudanya 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi 28 Kasım’da uzatma kararını kaldırdı. Bu arada, Kırklareli Valisi Çiftçi ve Erdal A.’nın başvurusu ile Kırklareli 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi 29 Eylül’de, Ö.’ye karşı koruma kararı verdi.





Vali, soruları yanıtsız bıraktı

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yürüttüğü inceleme tamamlandı. Hazırlanan rapor İçişleri Bakanlığı’na sunuldu. Raporda, Vali Çiftçi hakkında soruşturmaya izin verilmesi yönünde görüş belirtildi.





Vali Çiftçi ise söz konusu iddialara ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.





Ö., kendisini alıkoyan kişilerden kurtulmak için dakikalarca bağırdığını anlattı: “Ben direksiyonda, Orhan Çiftçi yanımda iken, ‘Telefonunu bir şartla veririm’ dedi ve ayakkabılarını yüzüme doğru uzatarak ‘Öpeceksin’ dedi. Öpmek istemeyip sol tarafa doğru dönünce, bir ayağı ile yüzüme vurdu. Sonra iki ayakkabısının da altını öptüm. Ondan sonra ‘Gidebilirsin’ dedi.”