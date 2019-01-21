Samanyolu Haber /Gündem / Kırım'ın Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı, mürettabatın içinde Türkler de var /21 Ocak 2019 22:22

Kırım'ın Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı, mürettabatın içinde Türkler de var

Kerç Boğazı'nın Rusya kıyısında 2 gemi alevli şekilde yandı. Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Rosmorreçflot, olayda 10 kişinin hayatını kaybettiğini; hayatını kaybedenlerin uyruklarının henüz belli olmadığını duyurdu. Interfax ajansı, patlamanın gemiler arasında yakıt nakli sırasında meydana geldiğini duyurdu.

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Akşam saatlerinde Kerç Boğazı'ndan hareket eden ve Tanzanya bayraklı oldukları ifade edilen 'Kandiy' ve 'Maestro' isimli gemilerde kısa süre sonra patlama ve ardından yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı olayda, gemilerden biri tamamen alev topuna dönüşürken, mürettebat canını kurtarabilmek için denize atladı. Gemideki patlama ve ardından çıkan yangın, bölgede bulunan bir başka gemideki mürettebat tarafından kaydedildi.  Gemilerde bulunan 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu açıklandı. Yangınla birlikte mürettebatın denize atladığı belirtildi. Kazazedelere yardım için bölgeye kurtarma gemileri sevk edildi.

Sıvılaştırılmış gaz taşıyan tankerlerdeki yangının nedeninin, ön bilgilere göre birinden diğerine yakıt transferi olduğu belirtildi.
Yangın sonucunda, 2 gemide bulunan mürettebattan 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

14 MÜRETTEBAT KURTARILDI

Devam eden kurtarma çalışmaları kapsamında ise, yangın sonucu denize atlamak zorunda kalan gemi mürettebatından şimdiye kadar 14 kişinin kurtarıldığı belirtildi.
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