Kırıkkale cezaevinde tutuklulara işkence

Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri mahkum Berkay Ustabaş’ın haftalık telefon görüşmesinde aktardığına göre, dün saat 14.30’da biten açık görüş sonrası koğuşlarına geçen tutsaklar, gardiyanların ve askerlerin saldırısına uğradı. Tutsakların, “kaba dayak” olarak tarif edilen tekmeli, yumruklu ve coplu saldırıya uğradıklarını belirten Ustabaş, “Bunun da hapishane yönetiminin bir diğer keyfi uygulaması olduğunu öğrendik. Açık görüş sonrası ‘Adettendir’ deyip saldırıyorlar” ifadelerini kullandı.

ÖNCE İŞKENCE SONRA SORUŞTURMA

Gardiyanlar ve askerler tarafından yapılan işkence sonrası, hapishane yönetimi tarafından saldırıya uğrayan siyasi tutsaklara “görevi başındaki memura direnmek” iddiasıyla soruşturma da başlatıldı.