Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Ceenbekov oldu

Ceenbekov, ilk sonuçların ardından yaptığı zafer konuşmasında seçmenlere ve kendi seçim kampanyasını yürüten takımına teşekkür etti. Seçim vaatlerine yerine getireceğini belirten Ceenbekov, yeni reformlar yürüteceğini söyledi.







Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Şaildabekova, "15 Ekim cumhurbaşkanlığı yarışında seçmenlerin yüzde 55,93'ü oy kullandı." dedi.







Seçimlerde Sooronbay Ceenbekov'un galip geldiğini ifade eden Şaildabekova, sayılan oylara göre, Ceenbekov'un yüzde 54,22 oy oranıyla 914 bin 806 seçmenin desteğini aldığını aktardı.





Bir diğer favori aday olan Cumhuriyet Partisinin Kurucu Lideri Ömürbek Babanov'un yüzde 33,47, Bütün Kırgızistan Partisi Lideri Adahan Madumarov'un yüzde 6,41, Ak Şumkar Partisinin Lideri Temir Sariyev'in yüzde 2,54 oy aldı.





Kırgızistan'ın 5'inci cumhurbaşkanı olan 59 yaşındaki Ceenbekov'un en önemli vaatleri, öğretmenlerin maaşını en yüksek seviyeye getirmek ve yolsuzlukla mücadele.





Ceenbekov 1995'te Halk Temsilciler Meclisi Başkan Vekili oldu. 2007'de Tarım, Su Kaynakları ve İşleme Sanayi Bakanı oldu. 2010 yılında Oş bölge valisi olarak görev yaptı ve 2015 yılında Devlet Personel Hizmetleri Müdürü olarak atandı. Mart 2016'da ise Kırgızistan'ın Başbakanı oldu.















Ceenbekov, cumhurbaşkanlığına aday olması sebebiyle, 22 Ağustos 2017 tarihinde başbakanlık görevinden istifa etti. Ülkedeki cumhurbaşkanı seçiminde 11 aday yarışıyordu.







Görevi 1 Aralık 2017'de sona erecek olan mevcut Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, anayasa izin vermediği için seçimlere katılmadı.

