Kırgızistan'dan 130 kişiyi istemeye gitmiş

Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisinin haberine göre Kırgızistan'da daha önce okulların kapatılması için bir çok vaatte bulunan ancak bu ülke yetkililerinin okul kapatmayı gerektirecek herhangi bir durum olmadığını açıklamalarının ardından eli boş dönen Tayyip Erdoğan bu kez de ülkede bulunan Türk vatandaşlarının iade listesiyle gitti.





Orta Asya için önemli bir ülke olan Kırgısiztan'dan 13 kişinin iadesini acil ve öncelikle isteyen AKP ve ona bağlı çalışan istihbarat teşkilatı, toplamda 130 kişilik bir genel listeyle öğretmenden okul yöneticisine kadar bir çok Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesini istedi.

Kırgız yetkililer gayrı hukuki taleplerle ilgili bir cevap sunmadı.







