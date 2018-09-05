Samanyolu Haber /Gündem / Kırgızistan'dan 130 kişiyi istemeye gitmiş /05 Eylül 2018 10:36

Kırgızistan'dan 130 kişiyi istemeye gitmiş

Tayyip Erdoğan gittiği Kırgızistan'da Hizmet hareketine mensup olduğunu öne sürdüğü 130 kişinin iadesini istedi

Kırgız Cumhurbaşkanı: SAPAT eğitim kurumları devam edecek

Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisinin haberine göre Kırgızistan'da daha önce okulların kapatılması için bir çok vaatte bulunan ancak bu ülke yetkililerinin okul kapatmayı gerektirecek herhangi bir durum olmadığını açıklamalarının ardından eli boş dönen Tayyip Erdoğan bu kez de ülkede bulunan Türk vatandaşlarının iade listesiyle gitti.

Orta Asya için önemli bir ülke olan Kırgısiztan'dan 13 kişinin iadesini acil ve öncelikle isteyen AKP ve ona bağlı çalışan istihbarat teşkilatı, toplamda 130 kişilik bir genel listeyle öğretmenden okul yöneticisine kadar bir çok Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesini istedi. 
Kırgız yetkililer gayrı hukuki taleplerle ilgili bir cevap sunmadı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kırgızistan'dan 130 kişiyi istemeye gitmiş Sonraki Haber >>

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Rusya’ya kar yağdı

Rusya’ya kar yağdı

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

200 yıllık tarihi müze kül oldu

200 yıllık tarihi müze kül oldu

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

İnşaat işçileri istinaf duvarının altında kaldılar

İnşaat işçileri istinaf duvarının altında kaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:28:46