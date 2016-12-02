Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Okulları kapatmıyorum

"Okulları kapatmıyorum"





Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’de, başkent Bişkek’te düzenlediği basın toplantısında Türkiye’ye ilişkin açıklamalarda bulunurken, Türk okulları konusunda şunları altar: “Ben Fethullah Gülen’i tanımıyorum. Fakat Sebat okullarını, Türkiye ve Kırgızistan’da darbe hazırlığı yapan bir siyasi teşkilatla karşılaştırmak saçmalık olur. Biz Sebat’ın neler yaptığından haberdarız ama yine de ben kurumun tüzüğünün değiştirilmesi konusunda talimat verdim. Ayrıca bu okulların en başlıca kurucularından birinin eğitim bakanlığı olması hususunda anlaştık. Bakanlık projeyi bloke edebilecek kapasitede olacak. Kontrolü artıracağız. Fakat okulun ismini de Sapat diye değiştiriyoruz, bu da kalite anlamına geliyor.”





Sputnik’in haberine göre, Gazetecilerin, ‘Türkçe konuşan devletler arasında yapılacak zirvenin ertelenmesi Erdoğan’la ilişkilerin kötüleşmesinden dolayı mı?’ sorusunu Atambayev şöyle cevapladı: “Erdoğan’a müteşekkirim. Türkiye 50 milyon dolarlık borcumuzu sildi. Bişkek’te Türk hastanesi inşa ediliyor. Bahsettiğiniz zirve gelecek yılda, mart sonu veya nisan başlarında olacak. Erdoğan’la ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’le bu konuyu görüştük.”