Samanyolu Haber /Gündem / Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Okulları kapatmıyorum /02 Aralık 2016 09:27

Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Okulları kapatmıyorum

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan’a verdiği desteklerden dolayı müteşekkir olduğunu söyledi, “Gülen’i tanımıyorum, okulları da kapatmıyorum.” dedi.

Kalplerini Pakistan'a gömdüler

"Okulları kapatmıyorum"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’de, başkent Bişkek’te düzenlediği basın toplantısında Türkiye’ye ilişkin açıklamalarda bulunurken, Türk okulları konusunda şunları altar: “Ben Fethullah Gülen’i tanımıyorum. Fakat Sebat okullarını, Türkiye ve Kırgızistan’da darbe hazırlığı yapan bir siyasi teşkilatla karşılaştırmak saçmalık olur. Biz Sebat’ın neler yaptığından haberdarız ama yine de ben kurumun tüzüğünün değiştirilmesi konusunda talimat verdim. Ayrıca bu okulların en başlıca kurucularından birinin eğitim bakanlığı olması hususunda anlaştık. Bakanlık projeyi bloke edebilecek kapasitede olacak. Kontrolü artıracağız. Fakat okulun ismini de Sapat diye değiştiriyoruz, bu da kalite anlamına geliyor.”

Sputnik’in haberine göre, Gazetecilerin, ‘Türkçe konuşan devletler arasında yapılacak zirvenin ertelenmesi Erdoğan’la ilişkilerin kötüleşmesinden dolayı mı?’ sorusunu Atambayev şöyle cevapladı: “Erdoğan’a müteşekkirim. Türkiye 50 milyon dolarlık borcumuzu sildi. Bişkek’te Türk hastanesi inşa ediliyor. Bahsettiğiniz zirve gelecek yılda, mart sonu veya nisan başlarında olacak. Erdoğan’la ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’le bu konuyu görüştük.”
<< Önceki Haber Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Okulları kapatmıyorum Sonraki Haber >>

Yalanlar ve Gerçekler

Yalanlar ve Gerçekler

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:47:23