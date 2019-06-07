Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Kırgızistan Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat’ı bakanlık binasına çağırarak nota verdi.





Bakanlığın internet sitesinde yer alan habere göre, Büyükelçi Fırat’a Kırgızistan’ın içişlerine karışmaması ve yasalara saygı göstermesi gerektiği tebliğ edildi.





KAVGA ÇIKAN KÖYDE BÜYÜKELÇİ'NİN NE İŞİ VAR?





Notanın sebebi ise Büyükelçi Fırat’ın Kırgızlarla Ahıska Türklerinin kavga ettiği Orok Köyü'ne gitmesi.





Kırgızlar, Ahıska Türkleri, Kürtler ve Tatarların yaşadığı köyde yaşanan bir gerginliğin ardından büyük bir kavga çıkmış, yaklaşık 350 ailenin yaşadığı köyde Kırgız basınına göre 32 kişi gözaltına alınmıştı.





15 EVİN CAMI KIRILDI





Kırgız basını, kavganın ilk olarak 5 Haziran akşamı 3 kişi arasında çıktığını, sonra büyüyerek Kırgız ve Ahıska Türklerinin karşı karşıya gelmesine yol açtığını, yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını, 15 evin camının kırıldığını ve bir kulübenin ateşe verildiğini aktardı.





Türkiye’nin Kırgızistan Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat’ın Kırgızlarla Ahıska Türklerinin kavga ettiği Orok köyüne gitmesi Kırgızistan'da infiale sebep oldu.



Ülkenin kuzeyinde, başşehir Bişkek’e 25 kilometre mesafede bulunan Orok Köyü'nde olayların yatışmasının ardından gözaltına alınan 32 kişinin de serbest bırakıldığı, ancak sonrasında bölgede yeni bir gerginlik yaşandığı belirtiliyor.







Kırgız basınında yer alan haberlerde, Büyükelçi Fırat’ın köyde bulunan hamile bir elçilik çalışanını olay yerinden çıkarmak için köye gittiğini açıkladığı aktarıldı.





Bir başka ülkenin içişleriyle alakalı bir konuya müdahil olarak diplomatik kuralları çiğneyen Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat, Orok Köyü'nde cep telefonu ile kayıt da yaptı.





"BİZ 35 MİLYON DOLARA CAMİ YAPTIRALIM, SİZ..."





Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat’ın daha öncede gündeme gelmişti. Kırgızistan müftülüğünün geleneksel iftar davetinde çıkardığı rezalet kadar, bulunduğu ülkeyi aşağılayan tavırları da tepki çekmişti.





Hizmet Hareketi mensuplarıyla aynı iftarda yer almayı reddeden Fırat, salonu terk ederken ise skandal bir ifşaatta bulunmuştu: "Biz size 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtun."





Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat, Orok Köyü'ne diplomatik plaka taşıyan jiple gitti. Kırgız gazete ve televizyonları bu görüntüleri yayımladı.





Köylüler arasındaki kavga çıkması üzerine yerel polis köye giriş çıkışları kapattı. Aynı saatlerde Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat (sağdan 2'nci) da Orok Köyü'nde bulunuyordu.

