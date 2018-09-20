Samanyolu Haber /Gündem / Kira zammı hesaplaması değişiyor /20 Eylül 2018 15:39

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbir maddesi ile kira zammı üst sınırı ÜFE ile değil, TÜFE ile belirlenecek.

SHABER3.COM

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbirlerden biri gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor. Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek.Program'ın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi yer alıyor.
Dünya'nın aktardığı habere göre, normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek.

Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18.78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12.61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için 1000 lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.
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