İngiltere'de 5 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı saldırı sonrası, "Bununla terör Avrupa'ya diyor ki, 'en güvenli bölgeniz İngiltere mi?' İşte en güvenli bölgenden de vururum seni" diyen Cumhurbaşkanı danışmanı Burhan Kuzu'ya İngiltere Büyükelçisi tepki gösterdi.





İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, "Kınama yok. Dayanışma yok. Yazık Sayın @RT_Erdogan, Sayın @BA_Yildirim ve çeşitli Bakanların nazik mesajlarına katılmıyor musunuz?" dedi.









KOMEDİ DİYEN ALBAYRAK'A DA YAZDI





İngiltere'deki terör saldırısı için 'komedi bir saldırı' yorumu yapan Nuh Albayrak’a da cevap veren İngiliz Elçi Richard Moore, Twitter’da “Yazık. @RT_Erdogan'ın nazik mesajını görmediniz mi?” diye yazdı.

