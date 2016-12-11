Samanyolu Haber /Gündem / Kimse Yok Mu Derneği'ni yağmaladılar /11 Aralık 2016 19:54

Kimse Yok Mu Derneği'ni yağmaladılar

AKP'nin hukuksuzca kapattığı Kimse Yok Mu Derneği'nin Gaziantep Şubesi'ne giren kişiler, yardım amacıyla toplanan malzemeleri yağmaladı. İhbarla gelen polis, yardım malzemelerini yağmalayan aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 40 kişiyi gözaltına aldı.

Erdoğan, Kimse Yok Mu yayınında

Kimse Yok Mu Derneği'ni yağmaladılar

AKP'nin hukuksuzca gasp ettiği Kimse Yok Mu Derneği'ndeki yağma olayı, akşam saatlerinde Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu kişiler, darbe girişiminin ardından OHAL kararnamesiyle kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin mühürlenen şubesine girip içerisindeki gıda ve giyecek gibi yardım malzemelerini yağmalamaya başladı.



İhbarla gelen polisler, kalabalıktan 40'nı derneğe koyup gözaltına alırken, bazı kişiler ise kaçtı.



Gözaltına alınan kişiler, ifadelerinin alınması için Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis içeride inceleme yapıp parmak izi aldı.

Bu arada akrabalarının gözaltına alındığını gören bir grup ile polis arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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