'Kimse yastık altındaki dövizini bozdurmaz çünkü...'

Yeniçağ Gazetesi ekonomi yazarı Esfender Korkmaz, artan kurla birlikte dış borcu olan özel sektörün panik yaşadığına ve kurlarda her artışın, dış borcu olan bankalara ve özel sektöre ilave bir maliyet getirdiğine dikkat çekiyor.







Kurla birlikte enflasyonun da yükseldiğine değinen Korkmaz halkın geçim sıkıntısı yaşamaya başladığına işaret ediyor. Borç yapılandırmaya giden ve iflas eden şirketlerin sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Korkmaz, Türkiye'nin dövize ihtiyacı olduğunu kaydediyor.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "dövizleri elden çıkarın" çağrısının karşılık bulmayacağını ise, Korkmaz şu sözlerle izah ediyor:





"Önceki yıllarda bu mümkündü ve fakat panik içinde kimse geleceğini riske atmak istemez. İhtiyat saiki ile yastık altına koyduğu dövizi çıkarmaz.





Aslında özel kişilerin bankalarda Döviz Tevdiat hesabı olarak 120 milyar doları var. Eğer güven olsa halk önce bu dövizleri bozdurur.





Bu sorunlar millî ve manevi duygulara hitap etmekle aşılmaz. Çin'den gelecek 3.6 milyar dolar da bir işe yaramaz. Millî ve ulusal olan Türkiye'nin yılda 60 milyar dolar cari açık vermesini önlemektir."





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Çin'den 3.6 milyar dolar dış kredi alınacağını açıklamasını hatırlatan Korkmaz, "Aslında Çin'in 3.6 değil, en az 50 milyar dolar kredi açması gerekirdi... Çünkü AKP iktidarında geçen 15.5 yılda Türkiye, Çin'e karşı 231 milyar 12 milyon dolar dış ticaret açığı verdi" yorumunu yapıyor.





Çin'in vereceği 3.6 milyar dolarlık krediyi, Türkiye ile iki aylık ticaretinden kazandığını belirten Korkmaz, "Kaldı ki Çin bu krediyi hangi vade ve hangi faizle veriyor, sorgulamak gerekir" uyarısında bulunuyor.





Çin ile Türkiye'nin ticaret hacmine dairse, Korkmaz aşağıdaki tabloyu paylaşıyor:











