Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Kimse kırılıp gücenmesin, fiyatlar daha da yükselecek' /28 Ocak 2019 20:43

'Kimse kırılıp gücenmesin, fiyatlar daha da yükselecek'

Antalya’da meydana gelen hortumlar, sebze ve meyve miktarını düşürürken, fiyatların da yükselmesine neden oldu.

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Antalya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, “Düşük fiyatlı ürün kalmadı. Bunun nedeni ihracat ya da iç piyasaya ürün satmak değil, tamamen hava şartları” dedi. 

Tarım il müdürlüğü verilerine göre, 26 bin dönüm tarım arazisinde fırtına ve hortum sonrası zarar oluştuğunu belirten Akçan, bunun 3 bin 250 dönümünün seralar olduğunu, 22 bin dönümünse narenciye ve kış sebzelerinin yetiştirildiği açık alan olduğunu söyledi.

Açkan: Ürünlerin fiyatı artacak

Açkan, durumun, vatandaşa pahalı ürün olarak yansıyacağını dile getirerek, “Antalya haline kasım ayında giren ürünün yüzde 10’u kadar ürün giriyor. Dükkanlarımız bomboş, düşük fiyatlı ürün mümkün değil” dedi.

Düşük fiyatlı ürün kalmadığını söyleyen Akçan, mayısa kadar birçok üründe sıkıntı yaşanacağını belirterek “Kimse kırılıp, gücenmesin” diye konuştu.
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