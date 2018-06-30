Samanyolu Haber /Dünya / Kim, Trump'ı resmen kandırmış /30 Haziran 2018 12:32

Kim, Trump'ı resmen kandırmış

Kuzey Kore ile ABD arasındaki normalleşme sürecine darbe vuracak bir rapor hazırlandı…

SHABER3.COM

ABD istihbaratı, Kuzey Kore’nin ülke içerisinde nükleer silah üretimine ve nükleer silahlar için yakıt üretmeye devam ettiğini duyurdu. CIA başta olmak üzere ülkede görev yapan bazı analistler tarafından hazırlanan rapor hakkında ABD basınına konuşan ABD’li üst düzey yetkililer, “Kuzey Kore, son birkaç aydır gizli alanlarda nükleer silah ile ilgili adımlar atıyor. Kim Jong-un bu tesisleri gizlemeye çalışıyor” açıklamasını yaptı.

Trump "Kuzey Kore artık nükleer tehdit değil" demişti

12 Haziran’da gerçekleşen kritik zirve sonrasında Trump , sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak iki ülkenin orta yolu tercih ettiğini dile getirerek,Kuzey Kore’den artık bir nükleer tehdit gelmeyecektir” ifadesini kullanmıştı. Kuzey Kore’nin uranyum zenginleştirme üretimini artırdığı ifade edilirken NBC’ye konuşan ABD’li yetkililer uydu görüntüleri sonrasında Kuzey Kore’deki gelişmelerin tespit edildiğini söyledi. ABD, Kuzey Kore’ye iyi niyet göstergesi olarak Ağustos ayında yapılması planlanan geniş kapsamlı askeri tatbikatı askıya almıştı.

NBC’ye konuşan yetkililer, “Raporlara baktığımızda Kuzey Kore’nin elindeki nükleer stoğu bitirdiğine ya da üretimi durdurduğuna yönelik bir veri yok. ABD’yi kandırmaya çalıştıklarına dair çok net kanıtlar var” ifadesini kullandı.
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