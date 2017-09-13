Samsun AKP 19 Mayıs İlçe Başkanı İrfan Kalaycı, bu yıl açıklanan ve üreticiyi memnun etmeyen fındık fiyatına tepki gösteren bir üreticinin üzerine yürüyerek, hakaret etti. Ürettiği fındıkları ilçe binasının önüne seren üretici Mustafa Durmuş'un üzerine yürüyen Kalaycı, görüntü alan gazeteciyi de engellemeye çalıştı.







İlçede yaşayan Mustafa Durmuş isimli fındık üreticisi, açıklanan fındık fiyatına tepki göstermek için AKP 19 Mayıs İlçe Başkanlığı binasının önüne gelerek çuvalda bulunan fındıkları kaldırıma döktü. Parti binasından çıkan İlçe Başkanı İrfan Kalaycı ile Mustafa Durmuş arasındaki diyalog kameralara yansıdı. Son seçimde AKP'ye oy verdiğini ve hakkını aradığını söyleyen Durmuş ile AKP'li başkan arasında sert bir tartışma yaşandı.





Açıklanan fındık fiyatlarına tepki göstermek için bir çuval fındık ile parti binasının önüne gelen üreticinin üzerine yürüyen Kalaycı, "Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı" diyerek hakaret etti.





AKP’li başkanın, "Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı" diyerek üreticinin üzerine yürümesi ve daha sonra cep telefonu ile arama yaparak, “Benim partinin önüne birisi gelmiş fındıkları dökmüş gelin bu adamı temizleyin" diyerek direktif vermesi dikkat çekti.