Kim daha önde? İşte cumhurbaşkanı adaylarının Google performansları

Muharrem İnce için yapılan arama sonuçlarında, üç ani artış yaşanan tarih dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi Muharrem İnce , CNN Türk programına katıldığı ve Başak Şengül moderatörlüğünde gazeteciler Hande Fırat, Hakan Çelik ve Murat Çelik katıldığı Seçime Doğru Özel programında, gazetecilerin sorularını yanıtladığı tarihi olan 24 Mayıs gecesine işaret ediyor. Muharrem İnce’nin programda gösterdiği performans ertesi gün çok konuşulmuş ve gazetecilerle İnce arasındaki geçen birçok diyalog gündeme oturmuştu, bu gündem Google Trends’in 25 Mayıs sonuçlarına da yansıdı.





İNCE HABERTÜRK'TEYKEN ZİRVE YAPTI





Diğer kritik zirve yapan konulardan biri de Muharrem İnce’nin Habertürk TV’de Didem Yılmaz’ın moderatörlüğünde gazeteciler Gürkan Hacır, Nagehan Alçı ve Bülent Aydemir’in sorularını yanıtladığı 30 Mayıs akşamında gerçekleşen program oldu. Yine İnce’nin yanıtlarının gündem yarattığı programın ertesi günü olan 31 Mayıs 2018 tarihi Google Trends arama rakamlarında zirve yapan bir diğer tarih oldu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki aramalar, istikrarlı bir biçimde yükselmesine rağmen, bedelli askerliğin gündeme alınacağını açıkladığı 15 Haziran ve Yenikapı Mitingi’nin gerçekleştiği 17 Haziran tarihleri dışında keskin bir yükseliş kaydetmedi.





SELAHATTİN DEMİRTAŞ 17 HAZİRAN'DA YÜKSELİŞ GÖSTERDİ





1,5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hakkındaki aramalar ise TRT’nin seçim çalışmaları kapsamında izin verilen 10 dakikalık zorunlu yayınına katıldığı 17 Haziran tarihi dışında keskin bir yükseliş göstermedi.





AKŞENER'İN EN YÜKSEK GÜNÜ





İyi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ve Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun en yüksek arama sayısına ulaştığı günler ise Fatih Portakal’ın sunduğu Liderler FOX’ta programına konuk oldukları günler oldu.













5 adayın arama hacimleri dikkate alındığında son 30 gün içerisinde gerçekleşen arama trendi aşağıda gibi oluştu. ( Google Trends en fazla 5 isimi karşılaştırmaya izin veriyor)





GOOGLE TRENDS NEDİR?





Google arama motorunda aranan kelimelerin istatistiğini ve ülke ve tarih periyotlarına göre trend olarak gösteren bir internet yazılımıdır. Google Trend verileri akıllı bir algoritma sayesinde derlediği için örneğin AKP, Ak Parti veya Adalet ve Kalkınma Partisi gibi aynı anlama gelen üç kelimenin ortak istatistiğini verilere yansıtıyor.





GOOGLE’IN TAHMİNLERİ





Uzmanlar; Trump-Clinton adaylıklarıyla girilen ABD başkanlık seçimlerinde görüldüğü gibi seçim tahminlerinden, Oscar ödülleri tahminlerine ve iklim değişikliğinden göç verilerine kadar, Google Trends’in önemli bir gösterge olduğunu belirtiyor.