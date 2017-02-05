Samanyolu Haber /Gündem / Kim biliyor? /05 Şubat 2017 14:57

Kim biliyor?

AKP Siirt il yönetimince kültür merkezinde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aktay, başkanlık sistemiyle birlikte bakanların nasıl seçileceğini bilmediğini itiraf etti.

SHABER3.COM

Yasin Aktay'dan tarihi 'başkanlık' itirafı

AKP Siirt il yönetimince kültür merkezinde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aktay, başkanlık sistemini anlattı.

Aktay Cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılmadığını, aksine azaltıldığını iddia etti.

BÜYÜK İHTİMALLE...

Başkanlık sisteminde ayrıca milletvekillerinin bakan olamayacağını da belirten Aktay, "Bizim yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde milletvekili bakan olamayacak. Olursa milletvekilliği düşmüş olacak. Böyle bir şey olacak artık biri milletvekili seçilirse bakan olarak seçildi diye bir şey kalmayacak. Bakan olacak kişi önceden artık milletvekili olmamaya karar verecek. Artık cumhurbaşkanı olarak seçilecek olan kişi belki de hükumetini önceden ilan edecek. Benim Dış ilişkiler Bakanım bu, İçişleri Bakanım şu, Sağlık Bakanım şu. Ekibiyle birlikte halkın önüne çıkarak bu hükumet için halktan oy isteyecek. O hükumetin bakan adayları belki önceden duyurulacak. Onunla ilgili bir açıklık yok; ama öyle olacak büyük bir ihtimalle" dedi.
<< Önceki Haber Kim biliyor? Sonraki Haber >>

YPG'den ABD'den hibe gelen zırhlılarla ilk selfie

YPG'den ABD'den hibe gelen zırhlılarla ilk selfie

'Hayır'a silahlı gözdağı

'Hayır'a silahlı gözdağı

Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar

Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar

Rüzgarda inmeye çalışan uçak oldukça zor anlar yaşadı

Rüzgarda inmeye çalışan uçak oldukça zor anlar yaşadı

Barış Manço'ya dair az bilinen 11 nokta

Barış Manço'ya dair az bilinen 11 nokta

Hayır korkusu dev firmaya reklam değiştirtti

Hayır korkusu dev firmaya reklam değiştirtti

Paris'te bıçaklı saldırgan vuruldu

Paris'te bıçaklı saldırgan vuruldu

İşte Fethullah Gülen Hocaefendi'nin duası

İşte Fethullah Gülen Hocaefendi'nin duası

Çin'de bir hayvanat bahçesinde Zebra dehşeti yaşandı

Çin'de bir hayvanat bahçesinde Zebra dehşeti yaşandı

Kilauea Volkanı'nın lavları okyanusa aktı

Kilauea Volkanı'nın lavları okyanusa aktı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:10:20