Kim biliyor?

Yasin Aktay'dan tarihi 'başkanlık' itirafı







AKP Siirt il yönetimince kültür merkezinde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aktay, başkanlık sistemini anlattı.





Aktay Cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılmadığını, aksine azaltıldığını iddia etti.





BÜYÜK İHTİMALLE...





Başkanlık sisteminde ayrıca milletvekillerinin bakan olamayacağını da belirten Aktay, "Bizim yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde milletvekili bakan olamayacak. Olursa milletvekilliği düşmüş olacak. Böyle bir şey olacak artık biri milletvekili seçilirse bakan olarak seçildi diye bir şey kalmayacak. Bakan olacak kişi önceden artık milletvekili olmamaya karar verecek. Artık cumhurbaşkanı olarak seçilecek olan kişi belki de hükumetini önceden ilan edecek. Benim Dış ilişkiler Bakanım bu, İçişleri Bakanım şu, Sağlık Bakanım şu. Ekibiyle birlikte halkın önüne çıkarak bu hükumet için halktan oy isteyecek. O hükumetin bakan adayları belki önceden duyurulacak. Onunla ilgili bir açıklık yok; ama öyle olacak büyük bir ihtimalle" dedi.