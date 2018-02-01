Samanyolu Haber /Gündem / Restorana roket düştü: 5 yaralı /01 Şubat 2018 20:11

Restorana roket düştü: 5 yaralı

Suriye’den fırlatıldığı belirtilen bir roket, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan tarihi yapıdaki restorana isabet etti.

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Akşam saati olması nedeniyle restoranda bir çok müşteri ve çalışan olduğu ifade edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan 5 kişinin yaralandığını söyledi.

Tekinarslan, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Afrin’den kent merkezinde bir lokanta ve bir eve roketli saldırı düzenlendiğini söyledi. İlk başta 4 yaralının hastanelere getirildiğini ve ekiplerin çalışmasının sürdüğünü anlatan Tekinarslan, “Yaralı sayısı 5’e yükseldi, hayati tehlikesi olan yok.” dedi.

Roketin isabet ettiği lokantanın sahibi Erdoğan Aktaş da iş yerinde bulundukları sırada roketin isabet ettiğini ve korktuklarını söyledi.  Olayın hemen ardından içerisinin toz bulutuyla kaplandığını belirten Aktaş, daha sonra içerideki yaralıları dışarı çıkarıp gelen ambulanslara bindirdiklerini, durumu kötü olan yaralı bulunmadığını aktardı.

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