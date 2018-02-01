Restorana roket düştü: 5 yaralı

Akşam saati olması nedeniyle restoranda bir çok müşteri ve çalışan olduğu ifade edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan 5 kişinin yaralandığını söyledi.
Tekinarslan, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Afrin’den kent merkezinde bir lokanta ve bir eve roketli saldırı düzenlendiğini söyledi. İlk başta 4 yaralının hastanelere getirildiğini ve ekiplerin çalışmasının sürdüğünü anlatan Tekinarslan, “Yaralı sayısı 5’e yükseldi, hayati tehlikesi olan yok.” dedi.
Roketin isabet ettiği lokantanın sahibi Erdoğan Aktaş da iş yerinde bulundukları sırada roketin isabet ettiğini ve korktuklarını söyledi. Olayın hemen ardından içerisinin toz bulutuyla kaplandığını belirten Aktaş, daha sonra içerideki yaralıları dışarı çıkarıp gelen ambulanslara bindirdiklerini, durumu kötü olan yaralı bulunmadığını aktardı.