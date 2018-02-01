Restorana roket düştü: 5 yaralı

Akşam saati olması nedeniyle restoranda bir çok müşteri ve çalışan olduğu ifade edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan 5 kişinin yaralandığını söyledi.





Tekinarslan, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Afrin’den kent merkezinde bir lokanta ve bir eve roketli saldırı düzenlendiğini söyledi. İlk başta 4 yaralının hastanelere getirildiğini ve ekiplerin çalışmasının sürdüğünü anlatan Tekinarslan, “Yaralı sayısı 5’e yükseldi, hayati tehlikesi olan yok.” dedi.



