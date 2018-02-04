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Kilis'ta okullar tatil edildi...
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Kilis'ta okullar tatil edildi...
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04 Şubat 2018 16:17
Kilis'ta okullar tatil edildi...
Kilis’te güvenlik gerekçesiyle eğitim-öğretime 12 Şubat tarihine kadar ara verildi.
SHABER3.COM
Kilis Valiliği: Kilis merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerimizdeki okullarımızda 2017- 2018 yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. İkinci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemi 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır.
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