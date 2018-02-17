Kilis'e yine roket atıldı

Afrin'deki YPG mevzilerinden atılan roket, Kocabeyli köyü yakınlarında bir evin bahçesine düştü. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Bu arada Kilis'in Kocabeyli köyü yakınlarındaki boş araziye de 3 roket düştü. Can kaybı yaşanmadı