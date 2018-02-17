Samanyolu Haber /Gündem / Kilis'e yine roket atıldı /17 Şubat 2018 23:19

Kilis'e yine roket atıldı

Suriye'nin Afrin bölgesinden Kilis'e doğru atılan roketlerden dördü bölgeye düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Afrin'deki YPG mevzilerinden atılan roket, Kocabeyli köyü yakınlarında bir evin bahçesine düştü. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Bu arada Kilis'in Kocabeyli köyü yakınlarındaki boş araziye de 3 roket düştü. Can kaybı yaşanmadı
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