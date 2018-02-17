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Kilis'e yine roket atıldı
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Kilis'e yine roket atıldı
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17 Şubat 2018 23:19
Kilis'e yine roket atıldı
Suriye'nin Afrin bölgesinden Kilis'e doğru atılan roketlerden dördü bölgeye düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
SHABER3.COM
Afrin'deki YPG mevzilerinden atılan roket, Kocabeyli köyü yakınlarında bir evin bahçesine düştü. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Bu arada Kilis'in Kocabeyli köyü yakınlarındaki boş araziye de 3 roket düştü. Can kaybı yaşanmadı
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