Kilise gelirlerinde üye kaybına rağmen rekor artış

Almanya'da azalan üye sayısına rağmen kiliselerin gelirleri rekor artış gösterdi. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) yapmış olduğu araştırmaya göre Katolik ve Protestan kiliseleri yılda yaklaşık 500 bin üye kaybetmelerine rağmen, üyelerinden topladıkları "kilise vergisi" gelirleri 500 milyon euro artarak bu yıl 12,6 milyar euroya ulaştı.





Araştırmacılar üye sayısındaki azalmaya rağmen kilise gelirlerindeki artışı "ekonomik durumun iyi olması” ile açıklıyor. Kiliselerin üyelerinden topladığı vergi oranı, Almanya'nın Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde kişinin ödediği gelir vergisinin yüzde 8'ine denk gelirken bu oran diğer eyaletlerde yüzde 9 oranında. Kişilerin gelir seviyesinin artmasıyla, üye olduğu kiliseye ödediği vergi de artıyor.





Kiliselerin üye kaybıysa sürüyor. IW verilerine göre iki Almanya'nın birleştiği 1990 yılından bu yana yılda ortalama 300 bini aşkın kişi kiliseden ayrıldı. 2004-2017 yılları arasında kiliseye üye olanların nüfusa oranı yüzde 51,6'dan yüzde 44,9'a geriledi. Buna rağmen kiliseler, küresel finans krizi nedeniyle yaşanan gerileme hariç, 2010 yılından itibaren kilise vergisi yoluyla elde ettiği gelirlerini artırdı.





Alman Ekonomi Enstitü üye kaybına rağmen kiliselerin gelirlerindeki artış eğiliminin 2023'e kadar sürmesini öngörüyor. Katolik kilisesinin beş yıl içinde kilise vergisi gelirlerini 8,2 milyar euroya, Protestan kilisesinin de 7 milyar euroya yükseltmesi bekleniyor.





Ancak kiliseler gelirlerindeki artış eğiliminin uzun vadeli olmayacağı görüşünde. Alman nüfusundaki yaşlanmanın durumu önemli ölçüde değiştireceğini düşünen kiliseler, bugün 50-60 yaşında olan kişilerin emekli olacağı önümüzdeki on yıllık dönemin kilise vergisi üzerinde olumsuz etki yapacağını vurguluyor.