Samanyolu Haber /Dünya / Kilise gelirlerinde üye kaybına rağmen rekor artış /15 Aralık 2018 11:18

Kilise gelirlerinde üye kaybına rağmen rekor artış

Almanya’da kiliselerin vergi yoluyla elde ettiği gelirler üye sayısındaki azalmaya rağmen 12,6 milyar euroya ulaştı.

SHABER3.COM

Almanya'da azalan üye sayısına rağmen kiliselerin gelirleri rekor artış gösterdi. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün  (IW) yapmış olduğu araştırmaya göre Katolik ve Protestan kiliseleri yılda yaklaşık 500 bin üye kaybetmelerine rağmen, üyelerinden topladıkları "kilise vergisi" gelirleri 500 milyon euro artarak bu yıl 12,6 milyar euroya ulaştı.

Araştırmacılar üye sayısındaki azalmaya rağmen kilise gelirlerindeki artışı "ekonomik durumun iyi olması” ile açıklıyor. Kiliselerin üyelerinden topladığı vergi oranı, Almanya'nın Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde kişinin ödediği gelir vergisinin yüzde 8'ine denk gelirken bu oran diğer eyaletlerde yüzde 9 oranında. Kişilerin gelir seviyesinin artmasıyla, üye olduğu kiliseye ödediği vergi de artıyor.

Kiliselerin üye kaybıysa sürüyor. IW verilerine göre iki Almanya'nın birleştiği 1990 yılından bu yana yılda ortalama 300 bini aşkın kişi kiliseden ayrıldı. 2004-2017 yılları arasında kiliseye üye olanların nüfusa oranı yüzde 51,6'dan yüzde 44,9'a geriledi. Buna rağmen kiliseler, küresel finans krizi nedeniyle yaşanan gerileme hariç, 2010 yılından itibaren kilise vergisi yoluyla elde ettiği gelirlerini artırdı. 

Alman Ekonomi Enstitü üye kaybına rağmen kiliselerin gelirlerindeki artış eğiliminin 2023'e kadar sürmesini öngörüyor. Katolik kilisesinin beş yıl içinde kilise vergisi gelirlerini 8,2 milyar euroya, Protestan kilisesinin de 7 milyar euroya yükseltmesi bekleniyor.

Ancak kiliseler gelirlerindeki artış eğiliminin uzun vadeli olmayacağı görüşünde. Alman nüfusundaki yaşlanmanın durumu önemli ölçüde değiştireceğini düşünen kiliseler, bugün 50-60 yaşında olan kişilerin emekli olacağı önümüzdeki on yıllık dönemin kilise vergisi üzerinde olumsuz etki yapacağını vurguluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kilise gelirlerinde üye kaybına rağmen rekor artış Sonraki Haber >>

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Soyguncular işi abarttılar

Soyguncular işi abarttılar

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

102 yaşında paraşütle atladı

102 yaşında paraşütle atladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:18:00