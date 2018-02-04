Kilis’in ardında Hatay’ın 4 ilçesinde yarıyıl tatili uzatıldı

Kilis’te yarıyıl tatili bir hafta uzatıldı. Konuyla ilgili Kilis Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.





İşte Kilis Valiliği’nden yapılan açıklama;





“İlimiz merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerimizdeki okullarımızda 2017-2018 yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. İkinci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemi 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır.





Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur.”





HATAY’IN 4 İLÇESİNDE DE SÖMESTİR TATİLİ UZATILDI





Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ sürerken, Kilis’in ardından Hatay’ın sınır ilçeleri olan Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu’da da sömestir tatilinin 1 hafta uzatıldığı belirtildi. Söz konusu ilçelerde ikinci yarıyıl eğitimi, 12 Şubat’ta başlayacak.