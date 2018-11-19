Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket

CHP'nin abonesi olduğu bir araştırma şirketinin Türkiye genelini kapsayan kamuoyu araştırması, CHP ile İYİ Parti arasındaki oy geçişkenliğini somut verilerle ortaya koydu. Araştırmaya göre, CHP seçmeninin ikinci parti tercihinde ilk sırayı İYİ Parti aldı. CHP tabanının yüzde 36'lık bölümü, ikinci parti olarak İYİ Parti'yi tercih edebileceğini beyan etti. İYİ Partililerin yüzde 23,4'ü ise kendi partisi dışında CHP'ye oy verebileceğini aktardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti ile işbirliği hamlesinde bu ve benzeri araştırmaların etkili olduğu öğrenildi.





CHP yönetimi, yaklaşan yerel seçimlere yönelik kamuoyu araştırmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede, özel bir şirkete yaptırılan anketin sonuçları geçen günlerde parti genel merkezine ulaştı.





CHP OYLARI ARTTI





Milliyet'in edindiği bilgilere göre ankette, CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde aldığı oy oranının son dönemde artış gösterdiği görüldü. Buna göre, 24 Haziran'da yüzde 22,6 seviyesinde kalan CHP oyu kararsız olduğunu belirten seçmenler tüm partilere dağıtıldığında, yüzde 25,4 oranına yükseldi. 24 Haziran'da Millet İttifakı içinde yer aldığı için baraj sorunu bulunmayan ve yüzde 9,9 oranında kalan İYİ Parti'nin oyunun ise 9,2 seviyesine düştüğü ankete yansıdı.





İTTİFAKA İTEN VERİLER





Araştırma, oy geçişkenliği 24 Haziran seçimlerinde de net olarak görülen CHP ile İYİ Parti tabanlarının birbirine yakınlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ankete katılan CHP seçmenlerinin yüzde 36,1'i ikinci parti olarak İYİ Parti'yi tercih edebileceğini beyan etti. Aynı soru "yarın seçim olsa İYİ Parti'ye oy veririm" diyen seçmene de soruldu. Bu çerçevede, İYİ Parti seçmeninin yüzde 23,4'ü kendi partisi dışında CHP'ye oy verebileceğini aktardı. İYİ Parti tabanının yüzde 15'i ise ikinci tercih olarak MHP'ye yönelebileceğini kaydetti. CHP seçmeninin İYİ Parti'den sonra en fazla tercih ettiği ikinci parti ise HDP oldu. CHP-HDP arasındaki oy geçişkenliği de ankete yansıdı. Buna göre CHP'li olduğunu beyan eden seçmenin yüzde 11'i ikinci tercih olarak HDP'ye oy verebileceğini ifade etti.