Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nun fiilen dokunulmazlığı kaldırıldı /25 Aralık 2018 17:02

Kılıçdaroğlu'nun fiilen dokunulmazlığı kaldırıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında geçtiğimiz dönem dokunulmazlığının kaldırılması sonrası açılan dava Kılıçdaroğlu'nun yeniden milletvekili seçilmesi sonrası durdurulmuştu. Mahkemenin yargılamanın durdurulmasına yaptığı itiraz kabul edildi. Kılıçdaroğlu'nun yargılanmasına devam edilecek.

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Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken bir karar aldı. Dokunulmazlıkların kaldırılması sonra Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik bazı ifadeleri nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan dava açılmıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre, bu yargılamaya bakan mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun yeniden vekil seçilmesini dikkate alarak, yargılamayı durdurdu(vekillik sonuna kadar). Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu karar itiraz etti. İtirazı kabul eden Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı kaldırdı. Bu karar sonrası Kılıçdaroğlu’nun yargılaması devam edecek.
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