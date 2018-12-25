Kılıçdaroğlu'nun fiilen dokunulmazlığı kaldırıldı

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken bir karar aldı. Dokunulmazlıkların kaldırılması sonra Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik bazı ifadeleri nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan dava açılmıştı.





Habertürk'te yer alan habere göre, bu yargılamaya bakan mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun yeniden vekil seçilmesini dikkate alarak, yargılamayı durdurdu(vekillik sonuna kadar). Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu karar itiraz etti. İtirazı kabul eden Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı kaldırdı. Bu karar sonrası Kılıçdaroğlu’nun yargılaması devam edecek.