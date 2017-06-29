Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüş Saray'dan takip ediliyor

Yeniçağ Yazarı Ahmet Takan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşün Saray tarafından çok sıkı takip edildiğini yazdı.. Telefon dinleme dahil her türlü yönetin kullanılarak Yürüyüşün mercek altına alındığını yazan Takanönemli detaylar paylaştı..









Fakat dikkatimi bir şey çekiyor; Erdoğan, eleştiri dozunu son günlerde düşürdü... O vites düşürünce Bahçeli ne yapar?.. Gece tivitlerini takip edip göreceğiz. Durumdan vazife çıkaran zevzekler de olabilir. 12 maddelik yürüyüş genelgesine rağmen CHP'ye çok daha fazla iş düşüyor. Tezek kafalı, mermi çekirdeği kadar beyni olmayan gerzeklerin devreye sokulduğu ortada...





AKP ve saray koridorları "Adalet" yürüyüşünün başladığı ilk günden itibaren çılgına döndü. Halet-i ruhiye, iftar yemeklerinde yapılan konuşmalarda tezahür etti. Sarayda toplantı üstüne toplantı yapıldı; "nasıl gündemden düşürürüz" diye.. Hakaretlerin ve belden aşağı tüm vuruşların kamuoyunda karşılık bulmadığı görüldü. Sinir ve kızgınlık katsayısı iyice arttı...





Eh!.. Pek de haksız sayılmazlar. Yıllardır kesintisiz elde tuttukları gündemi bir anda elden kaçırmak kolay iş değil. Bir de bunun siyasi faturası olacak...Ankara-İstanbul yolunun yarısını kateden CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı AKP Genel Başkanı R. Erdoğan'ın siyasi bir hamlesi veya cevabı olmayacak mı?..





Soru çok yoğun olarak tartışılıyor Ankara kulislerinde. Herkes kafasına göre, eylem maddeleri sıralıyor. Ancak, gerçek haberin kaynağı saray koridorları. Sarayın ilk halkasında bulunan kaynaklarla görüştüm. Çok ilginç bilgilere ulaştım. Saray kaynakları,





Erdoğan'ın iki aşamalı araştırma yaptırdığını söylediler. Dinlediklerimi özetleyerek maddeler halinde şöyle sıralayabilirim:





1- Erdoğan, bazı gruplar üzerinden yaptığı sert eleştirilerin yürüyüşü kıramadığını gördü. Araştırma yaptırıyor, yürüyüşte hangi etkenler var ve bu etkenlerin rolü ne diye. Çıkan sonuçlara göre yeni bir strateji belirleyecek.





2- Yürüyüş güzergahındaki tüm telefon görüşmeleri dikkatle takip ediliyor, kimlere nerelerden telefon geliyor ve nerelere telefonlar gidiyor diye. Yürüyüşün iç etkenlerinin yanı sıra dış etkenlerinin de üzerinde duruluyor.





3- Bu araştırma sonucu veriler titizlikle analiz edildikten sonra Kılıçdaroğlu'na nasıl etkin bir cevap verileceği kesinleşecek. Belki de yeni bir Yenikapı mitingi olabilir..."Adalet" yürüyüşünde telefon görüşmelerinin izinin sürülmesi!.. Bu aynı zamanda en hafif deyimiyle abluka demek. Sordum... "OHAL"i hatırlattılar. Ne diyeyim?.. İnşallah, daha sevimsiz günlere tanıklık etmeyiz. İnşallah, siyaset şirazesinden daha fazla çıkmaz. Ortalık daha fazla tezek kokusuna bulanmaz!.

Akşam kamp kurulan yere tezek döküldü, sabah yola mermi bırakıldı... Hangi zevzek veya zevzekler nasıl yaptı veya yaptırıldı(mı) bilemiyoruz. Ancak şu var ki, kendilerine yakışanı yapmışlar!.. İmza attıkları eylemin üstüne kimlik kartlarını bırakmışlar. Millet kendilerini daha iyi ve yakından tanısın diye..."Adalet" yürüyüşünün ilk günlerinden itibaren AKP Genel Başkanı R. Erdoğan, ondan daha sert tonda MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli çok sert eleştirilerde bulundu.