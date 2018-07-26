Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen CHP'li vekillerin kim olduğu belli oldu /26 Temmuz 2018 17:39

Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen CHP'li vekillerin kim olduğu belli oldu

CHP'de olağanüstü kurultay için imza çalışmaları devam ederken, 'Kurultay istemiyoruz' başlıklı bildiriye imza atmayan vekillerin isimleri açıklandı.

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CHP'li 129 milletvekilinin, kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılmasına ilişkin bildirgesine, 12 milletvekili imza vermedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve cezaevinde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na iletilmeyen bildiriye imza atmayan vekillerin isimleri şöyle:

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve Gürsel Tekin, İzmir milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve Yalova Milletvekili Özcan Özel.

KILIÇDAROĞLU İLE DEVAM BİLDİRİSİNİ İMZALAMAYAN İL BAŞKANLARI

Öte yandan CHP'li 59 il başkanı Kılıçdaroğ'lu destek açıklaması yaparken, 'Kılıçdaroğlu ile devam' bildirisine imza vermeyen 22 CHP il başkanı şöyle:

Aksaray, Ardahan, Bartın, Batman, Bilecik, Denizli, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Manisa, Mardin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova.
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