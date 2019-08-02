Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan sert açıklama /02 Ağustos 2019 20:23

Kılıçdaroğlu'ndan sert açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Rize Fındıklı'da halka seslenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galoşla tarlaya girdiği fotoğrafı gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bir ülkeyi yöneten bir insan kendi ülkesinin toprağına galoş çizme ile basmaz. Yağmur, çamur yok..." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın galoş giyerek tarlaya girmesini “Bir ülkeyi yöneten insan kendi ülkesinin toprağına galoşla basmaz” sözleriyle eleştirdi.

CHP lideri, Rize’nin Fındıklı Belediyesi’ni ziyaret etti. Evrensel’de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu Fındıklı halkına seslenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hasat festivalinde ayağına galoş giyerek tarlaya girmesinin fotoğrafını gösterdi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

‘ALLAH BİZİ KİBİRDEN KORUSUN’

“Hesap veriyorsak orada kibir yoktur, halka saygı vardı. 17 yıldır hükûmeti yönetenler hesap vermiyor. Siyasetçi kibirliyse topluma yararlı olmaz. Bir ülkeyi yöneten bir insan kendi ülkesinin toprağına galoş çizme ile basmaz. Yağmur, çamur yok… Toprak hepimizi besler, toprağa neden galoşla basarız? Ayakkabımız toz olmasın diye. Giydiğim ayakkabı toz olur diye sakın ama sakın galoş çizme giymeyin. Tozdan, topraktan korkuyorsan orada ne işin var? İmkânımız olsa yalın ayak gezeriz, toprağın üzerinde. Ayağınızda çizme galoş ile birlikte fotoğraf çektireceksiniz. Allah bizi kibirden korusun.”
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