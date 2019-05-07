Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

Kılıçdaroğlu genel merkezdeki toplantı öncesi “Çok güzel şeyler olacak, kimse meraklanmasın, bu ülkeye her şeye karşı demokrasiyi getireceğiz” dedi.





İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin olarak CHP Parti Meclisi, milletvekilleriyle birlikte bugün olağanüstü toplandı.





Seçim iptali sonrası mazbatası geri alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çok güzel şeyler olacak, kimse meraklanmasın, bu ülkeye her şeye karşı demokrasiyi getireceğiz” dedi.