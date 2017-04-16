Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama /16 Nisan 2017 23:27

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şaibe iddialarının ardından ilk açıklamasını yaptı.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonrası ilk açıklamasında, "Toplumun yüzde 50'sinin 'hayır' dediği bir referandum var. Bu anayasa değişikliği bir uzlaşma belgesi niteliğinde değildir. Bu anayasa bir toplumsal uzlaşma belgesi haline dönüştürülmeli" dedi.

Kılıçdaroğlu,  "Toplumun yüzde 50'sinin 'hayır' dediği bir referandum var. Bu anayasa değişikliği bir uzlaşma belgesi niteliğinde değildir. Bu anayasa bir toplumsal uzlaşma belgesi haline dönüştürülmeli" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

YSK bu seçimi tartışmalı hale getirdi. YSK kararına göre üzerinde mühür bulunmayan zarflar geçersiz sayılır. YSK bu zarfları geçerli kabul etti. Arkasında sandık kurulu damgası bulunmayan puusla geçersizdir, YSK bunlar da geçerlidir dedi. Kendinizi parlamentonun önünde nasıl görürsünüz. Maç yapılırken maçın ortasında kural değişmez. YSK maçın ortasında kuralları değiştiriyor.


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