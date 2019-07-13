Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan iktidara destek: S-400'ler Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur /13 Temmuz 2019 15:02

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara destek: S-400'ler Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "(S-400 teslimatı) Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur" dedi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Adalet Parkı açılışında konuştu.

S-400'lerle ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur" şeklinde konuştu.

Hapishanelerde bulunan hükümlüler arasında haksızca yatanlar olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumuhuriyeti'nin hapishanelerinde onbinlerce kişi yatıyor. On binlerce kişi arasında haksızca yatanlar var. Eren Erdem hangi gerekçeyle içeride. Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle cezaevinde yatıyor. Biz adaleti herkes için isteyeceğiz." dedi.

SİSTEM TARTIŞMALARI


Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sistem tartışmaları ile ilgili bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Biz öteden beri demokratik parlamenter sistemin Türkiye'nin koşullarına uygun olduğunu her ortamda dile getirdik. Parlamenter sisteme yönelik aksaklıklar olmakla birlikte toplumda genel bir kabul var. Başkanlık sistemi de tartışılabilir. Nasıl bugün tek adam rejiminin doğru olmadığını tartışabiliyorsak onu da tartışırız. Amerika'da başkanlık sistemi var. Orada başkanın yetkileri o kadar güçlü değil. Her tartışmaya açığız. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmalıyız. Bu demokratik parlamenter sistem olursa bu bizim beğendimiz, önerdiğimiz, savunduğumuz bir görüş olacaktır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada da "Bizim istediğimiz demokrasi. Amerika’da başkanlık sistemi var değil mi? En güzel başkanlık sistemi Amerika’da var. Oturalım konuşalım. Oradaki başkan büyükelçi bile tayin edemiyor. Onu da tartışalım" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu'ndan iktidara destek: S-400'ler Türkiye'nin... Sonraki Haber >>

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?

AKP ile MHP'ye

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:42:42