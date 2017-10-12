Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'tırabzan' yanıtı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eski ABD Başkanı Bülent Ecevit'le fotoğrafı hakkındaki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Eğer sen Ecevit'in milliyetçiliğini öğrenmek istiyorsan Ecevit Türkiye'nin milliyetçiliğini Kıbrıs'ın Dağlarına yazdı. Ne söylerse arkasında durdu. Ecevit'le uğraşma" dedi.







'Afedersin lider poposunu trabzana dayıyor...'





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ile yaşanan vize kriziyle ilgili, "Vize krizi sorunu büyüyebilir, sağduyu ile çözülmelidir" dedi.





CHP Denizli il binası açılışı için kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iş adamları ve sanayicilerle yaptığı toplantı ardından basın mensupları ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "İhracat açısından Türkiye’nin 8'inci ili. Sanayide olağanüstü başarılara imza atmış. Büyük firmalar Denizli’de. Denizli iş dünyası büyümesi ihracatı istihdamı önemli bir kent. Sanayici arkadaşları dinledim, Erdoğan’a rağmen vize krizini sonlandırılması onların arzusu. Vize krizi sorunu büyüyebilir, sağ suyu ile çözülmelidir. Sanayicinin de isteği bu yönde" dedi.





Sanayicilerin sıkıntılarını dinlediğini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sanayiciler ara eleman sıkıntısı çekiyor. Fabrika kuruyoruz, üretiyoruz, eğitim sisteminden dolayı şikayetçiler. Eğitim sistemi sanayiciye engel. Türkiye’ye yabancıların gelmesi, iş birliği yapmaları önemli ama son birkaç yıldan bu yana yabancıların Denizli’ye gelmiyor endişe duyuyorlar. Hemen kendilerine şunu aktardık: Her ülkenin sanayi stratejisi vardır 50-100 yılda Türkiye nereye gidiyor. Sanayide, tarımda strateji gerçekleşmesi gerek. Kendilerine söyledik, CHP Genel Başkanı olarak önümüzdeki süreçteki stratejileri 5 ana başlıkta paylaştım" dedi.





"HESAP YAPMAKTAN ACİZSE GELSİN HESAP VEREYİM"





Dolardaki artış hakkında konuşan CHP Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan az özce '50 milyar lira nereden çıktı?' dedi. Kendisine önerim şu torunu matematik biliyordur. Torununu alsın bir de hesap makinesi alsın. Dolardaki 1 kuruş artışın maliyetini çıkarsın. Eğer bu hesabı yapmaktan acizse gelsin bana ben kendisine hesap vereyim" ifadelerini kaydetti.





Denizli’nin ekonomideki yerine değinen Kılıçdaroğlu, "Hükümetin sağlıklı planlama yapması lazım. Denizli kamudan beklenen yatırımı almıyor. Denizli ihracatta Türkiye 8’ncisi. 500 firma arasında ciddi potansiyel var, turizm alanları tanıtılamıyor. Büyükşehir açısından da büyük sorunlar var. Turizm alanları yeterince tanıtılamıyor, tarımda yaşanan sorunlar var. Bu sorunları aşmak mümkün. Madde madde anlattık. Bu açıklamalar endişe bırakıyorsa rahatlıkla söyleyin. Ama çıkışta şunu gördüm Türkiye demokrasiyi geliştirmek zorun olan Türkiye’dir. Bütün komşuları ile dünya ile barış içinde yaşaması gereken ülkedir" diye konuştu.





"ECEVİT'İN MİLLİYETÇİLİĞİ BEŞPARMAK DAĞLARINDA YAZILI"





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bülent Ecevit ile ilgili sözlerini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan rahmetli Ecevit ile ilgili sert cümleler kullandı. Milliyetçiliğini sorguladı. Yaşı ve sağlığı istismar edilmemeli, hele hele ölen bir insanın yaşından istismar edilmemeli. Doğru değili olmamalı. Ecevit'in milliyetçiliğini eleştiriyorsan rahmetli Ecevit milliyetçiliği Kıbrıs’ta Beşparmak Dağları’nda yazılı. Afyon tarlalarında yazılı. Erdoğan milliyetçi geçiniyorsun. Ege Yunan adalarına bak. Milliyetçiliğin makam milliyetçiliği, adalara sahip çık. Türkiye’ye ait olan adalarda Yunanistan bayrağı dalgalanıyor. Ecevit'le uğraşma. O hizmet etmiş birisidir. Niye onunla uğraşıyorsun" diye konuştu.