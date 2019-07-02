Kılıçdaroğlu'ndan Bülent Arınç'a sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, “Bülent Arınç Senin aldığın aylığı vatandaş veriyor. Vatandaş bu soruyu soracak sana. Suyu açarken 5 çeşit vergi ödüyoruz. Çocuğuma bez alırken vergi ödüyorum. 13 bini beğenmiyorsun 18 bine çıkıyor. Sonra çıkıp vatandaşa edepsiz diyorsun. Edep nedir bilir misin sen ?” diye konuştu.





Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:





Seçimden sonra gelen zamlara da değinen Kılıçdaroğlu, "Şekere yüzde 16 zam, çaya yüzde 15 zam, elektriğe zam, doğal gaza zam, mazota zam, benzine zam her şeye zam gelecek"dedi.





Erdoğan diyordu ki bana yetkiyi verin bakın bakalım bu fiyat artışıyla, bu enflasyonla nasıl mücadele edilir? Ee yetkiyi aldın yetkiden sonra ne oldu? 1 tablo yaptım. Çok güzel bir tablo… Bütün kardeşlerim dikkatle dinlesinler…





NELER DÜŞTÜ?





Tek adam mücadelesinin sonunda ne düştü? Büyüme oranı düştü. Milli gelirimiz 66 milyar dolar düştü. Kişi başına gelir 10.590 dolardan 9.632 dolara düştü. TCMB’nin döviz rezervleri düştü. TL’nin döviz karşısında değeri düştü. TBMM çalışma kapasitesi düştü. Asgari ücret enflasyon karşısında eridi. Türkiye’nin üretim kapasitesi tahminlerin üstünde düştü. Türkiye’nin dünyadaki itibarı düştü.





NELER YÜKSELDİ?





Peki neler yükseldi ona bakalım?





Enflasyon hayat pahalılığında uçtuk. Faizler arttı. İşsizlik arttı. 8.5 milyon işsizimiz arttı. Gecikme faizi arttı. İnsaf! Sanayici, çiftçi vergisini ödeyemiyor. Devletin iç ve dış borçları arttı. İcra dairelerinde dosya sayısı arttı. Uyuşturucu kullanımı arttı. Yolsuzluk dolandırıcılık arttı. Sarayın lüksü arttı.





Saraycıların ve çevresindekilerin maaşı arttı. Açlık sınırı da arttı. Asgari ücret 2020 lira! Açlık sınırı 2067 lira! Tek adam rejimin Türkiye’ye getirdiği budur. Bunlar yetiyor mu hayır! Şekere yüzde 16 zam, çaya yüzde 15 zam, elektriğe zam, doğal gaza zam, mazota zam, benzine zam her şeye zam gelecek.