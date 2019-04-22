Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişi yakalandı /22 Nisan 2019 10:07

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişi yakalandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerinden Osman Sarıgün'ün yakalandığı, gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk'ta sürdüğü belirtildi.

SHABER3.COM



CHP lideri Kılıçdaroğlu'na dün asker cenazesinde düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirenlerin örgüt bağlantısı araştırılıyor.
Polis görüntülerden, Kılıçdaroğlu'na saldıranlardan 11 kişinin kimliğini de tespit etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerinden Osman Sarıgün'ün yakalandığı, gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk'ta sürdüğü belirtildi.

NTV'nin aktardığına göre saldırı öncesi, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan paylaşımlar ve eylem çağrıları da mercek altında.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişi yakalandı Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:38:38