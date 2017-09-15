Kılıçdaroğlu'na yakın isim gözaltına alındı

Habertürk'ün haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını da yapan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara'da cemaat soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.





SEBEP ABSÜRD





Çelik'in suçlanma gerekçesi ise Samanyolu ve Bugün TV'nin Digitürk'ten çıkarılmasını takip eden zaman diliminde aboneliğini iptal ettirmek









CELAL ÇELİK KİMDİR?





Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1999 yılında Hâkimlik sınavını kazanıp Kadıköy Hâkim Adayı olarak göreve başladı. Sonrasında sırasıyla;





2001 - 2005 Isparta Merkez Hâkimi



2005 - 2007 Kırıkkale/Delice Hâkimi ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı



2007 – 2008 Çankırı/Çerkeş Hâkimi



2008 – 2011 Yargıtay Tetkik Hâkimi olarak görev yaptı.



12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Referandum sonrasında protesto amacıyla 26.09.2011 tarihinde basın açıklaması ile Hâkimlikten istifa etti







Hâkimlik mesleğinden istifa ettikten kısa bir süre sonra CHP Tüzel Kişiliğinin ve Sayın Genel Başkanın Avukatlığını üstlendi